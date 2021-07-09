الهلال الذهبي لإقليم عفرين يستعد لإطلاق الأسبوع الثقافي الفني

على مدار 4 سنوات تحيي حركة الهلال الذهبي الأسبوع الثقافي الفني في مناطق شمال وشرق سوريا، بهدف إحياء التراث الكردي وتحفيز الإبداع لدى الفرد والمجتمع.

وتستعد حركة الهلال الذهبي لإطلاق الأسبوع الثقافي الفني هذا العام ضمن مقاطعة الشهباء يوم غد.

وستشارك في الفعالية 13 فرقة فنية (الغنائية، الرقص الفلكلوري، المسرح، الأعمال الثقافية)، حيث من المقرر أن يتم تقديم العروض في مناطق وأماكن مختلفة منها (ناحية أحداث، ناحية شيراوا، ناحية تل رفعت، ناحية احرص، مخيم سردم، قرية معراتة مسلميه، مخيم برخدان).

الإدارية في حركة الهلال الذهبي لإقليم عفرين مزكين جولاق قالت بهذا الصدد "نستعد هذا العام لتقديم أسبوع مميز ضمن نواحي وقرى مقاطعة الشهباء، ففي كل عام يتم إحياء الأسبوع الفني، لكن في هذا العام سنقيم الأسبوع الثقافي الفني بطريقة مختلفة عن الأعوام السابقة بفقرات ثقافية تروي تراث الكرد".

وأضافت مزكين "سنقدم عدة فقرات ضمن الأسبوع الثقافي الفني لإظهار الثقافة الكردية وإحيائها من جديد. ومنها تقديم المأكولات الشعبية العفرينية. ومن ناحية أخرى سنسعى إلى إبراز أهمية الزي الكردي عن طريق (عرض الأزياء). بالإضافة إلى فقرات تتضمن رواية الحكايات التراثية الكردية التي كانت ترويها الجدات والأمهات لنا، بالإضافة إلى المسرحيات، الشعر، الأغاني الفلكلورية، والرقص الشعبي الكردي".

كما أكدت مزكين جولاق أن فعاليات هذا العام ستعمل على إبراز أهمية حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها من خلال تقديم لوحات فنية غنائية وراقصة".

(ك)

ANHA