الهلال الأحمر الكردي: مستعدون للتوجه إلى أي منطقة منكوبة في سوريا

بيان الهلال الأحمر الكردي، ألقي من قبل الإداري جوان حمي وقال فيه: "انطلقت القافلة الأولى المحملة بالمستلزمات الطبية في أول يوم للزلزال إلى مدينة حلب، وهذه القافلة الثانية التي تحمل طاقماً طبياً من مسعفين ومغيثين وأطباء والمستلزمات الطبية، أيضاً ستتجه إلى مدينة حلب وريفها، لإغاثة أهلنا المنكوبين في تلك المناطق".

الهلال الأحمر وخلال البيان أكد استعداده للتوجه إلى أي منطقة منكوبة في سوريا: "إننا في الهلال الأحمر الكردي نعلن عن استعدادنا التام للتوجه إلى أي منطقة من مناطقنا المنكوبة في سوريا، بدءاً من جنديرس و إلى سلقين وحارم وسرمدا وجبلة، وأي منطقة أخرى في سوريا تكون منكوبة".

في حين طالب في البيان بالتوقف عن تسييس المساعدات الإنسانية، والعمل على مساعدة من تبقى من الشعب السوري.

(ش س/سـ)

ANHA