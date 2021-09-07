الهلال الأحمر الكردي: الوضع يتجه نحو الخطر وعلى الأهالي الالتزام بالتدابير الوقائية

تزداد أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا حيث أنه في الموجة الرابعة من كورونا يصاب الناس من جميع الأعمار بالفيروس. وبحسب آخر معطيات هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فإن أعداد المصابين في المنطقة بلغت 21312 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 798 حالة وفاة.

وحول الموضوع أوضح طبيب الأطفال وعضو الهلال الأحمر الكردي صخر عليكا لوكالتنا أن انتشار فيروس كورونا في شمال وشرق سوريا وصل إلى مرحلة الخطر والإصابات تزداد بشكل يومي.

وبين عليكا أن عدد المصابين الذين يحتاجون لتلقي العلاج في المشافي في تزايد بالإضافة إلى تزايد عدد الوفيات، وقال:" في مثل هذا الوضع فإن حياة الأهالي في شمال وشرق سوريا وصلت إلى مرحلة الخطر".

وحول إصابة الأطفال بفيروس كورونا أشار عليكا إلى أن العام الدراسي على الأبواب في شمال وشرق سوريا وعلى الأهالي الاهتمام بأبنائهم وحثهم على الاهتمام بالنظافة وتوعيتهم بطرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

كما أوضح عليكا أنه يجب على كل شخص لديه إمكانية الحصول على اللقاح أن يأخذ اللقاح.

وفي ختام حديثه ناشد عضو الهلال الأحمر الكردي صخر عليكا أهالي شمال وشرق سوريا أن يكونوا حذرين في هذه المرحلة الخطرة والالتزام بالتدابير الوقائية لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا، وقال:" أهم إجراء من بين التدابير الوقائية ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات، كما يجب الاهتمام بالنظافة وغسل الأيدي".

(م م)