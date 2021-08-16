الهلال الأحمر الكردي: الموجة الرابعة من كورونا تؤثر على كافة الفئات العمرية

وحذرت جهات طبية في وقت سابق، من اجتياح موجة فيروس كورونا الرابعة لمناطق شمال وشرق سوريا بعد انتشارها في دول الجوار.

وأوضح الإداري في غرفة عمليات الهلال الأحمر الكردي، شيندار لوقو، في لقاء لوكالتنا، أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت انخفاضاً في أعداد الإصابات، ولكنه أضاف: "منذ أواخر تموز الماضي والإصابات في تصاعد".

التأثير على الأطفال

وبيّن أن هذه الموجة توثر في كافة الفئات العمرية ومن ضمنها الأطفال، وأضاف: "يؤثر الفيروس على الأطفال الذين يعانون من مرض السكر والسرطان بشكل خاص".

ولفت لوقو إلى أن الفيروس من نوع "دلتا"، والفرق بينه وبين فيروس الموجة الثالثة من كورونا لم يُعرف بعد بدقة، لكنه هناك اختلاف بينهما، وأضاف: "فيروس الموجة الرابعة ينتشر بسرعة، وتشير بعض الأبحاث إلى أن انتشاره أسرع بنسبة 75%، إلا أن أعراض الموجتين متشابهة".

نقل العدوى إلى 60 شخصاً

الإداري في غرفة عمليات الهلال الأحمر الكردي، شيندار لوقو، ذكر أن عدد المصابين بفيروس الموجة الرابعة من كورونا ممن نقلوا إلى المشافي بلغ 23 مصاباً حتى تاريخ الـ 14 من آب الجاري، وزاد: "في هذه الفترة لم يتوفَ أي مصاب بالفيروس؛ بل إن معظمهم يتعافى، ولكن باستطاعة كل مصاب أن ينقل العدوى إلى 60 شخصاً آخر".

فائدة اللقاح كبيرة

ودعا الأهالي في شمال وشرق سوريا إلى التعاون مع المؤسسات الصحية، وقال: "على الأشخاص القادرين على التطعيم أخذ اللقاح لما له من فائدة كبيرة، كما يجب الالتزام بالكمامة الطبية وتقليل الخروج من المنزل".

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة، وفقاً لإحصائيات هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، قد بلغ 71 حالة في الـ 13 من آب الجاري، فيما وصل عدد الإصابات الإجمالي منذ بدء انتشار الفيروس إلى أكثر من 18 ألف في التاريخ ذاته.

(س ر)

ANHA