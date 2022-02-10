الهلال الأحمر الكردي: المنطقة تتجه نحو الموجة الخامسة لكورونا

مع بداية عام 2022، ازداد عدد المصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا، وحسب بيانات هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، فقد أصيب، من 10 كانون الثاني إلى 7 شباط، ٢٥١ شخصاً بالفيروس. وفقد 6 منهم حياتهم.

وحول هذا الموضوع، تحدث لوكالتنا مسؤول غرفة العمليات في الهلال الأحمر الكردي، شيندار لوقو، الذي أكد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تزايد من 25 كانون الثاني من عام 2022. وقال: "عدد الإصابات يشير إلى بدء الموجة الخامسة من فيروس كورونا".

بيّن شيندار لوقو أن انتشار الموجة الخامسة أسرع من الموجات السابقة للفيروس، وأضاف: "المصابون بالموجة الخامسة من الفيروس ربما لن يحتاجوا إلى المستشفيات. حتى الآن وحسب تقييمات الكادر الطبي في المشفى الخاص بفيروس كورونا، فإن عدد المرضى في المستشفيات أقل من الموجات السابقة".

وأوضح شيندار لوقو أن فيروس كورونا، وحسب مراقبتهم، يدخل مرحلة جديدة كل 3 أشهر. وقال: "المصاب بالفيروس في الموجات السابقة قد يصاب مرة أخرى. لكن الأعراض تكون أخف".

وعن وجود نوع الأوميكرون في شمال وشرق سوريا قال لوقو: "لا نستطيع تحديد ما إذا كان هذا النوع هو الأوميكرون أو لا؛ لأنه لا توجد مخابر خاصة لتحليل الفيروسات في شمال وشرق سوريا".

في 9 شباط، صرحت منظمة الصحة العالمية أنه، وعلى الرغم من توفر اللقاحات، إلا أن نصف مليون شخص قد فقدوا حياتهم نتيجة الأوميكرون.

لا توجد خطورة للقاح

أكد مسؤول غرفة العمليات في الهلال الأحمر الكردي أن هذه الموجة أخف من الموجات السابقة، وذلك من خلال تناقص نسبة الوفيات. وأضاف: "نستطيع القول إن هذه الموجة هي الأخيرة للفيروس، وإن الموجة الخامسة ستكون أخف الموجات السابقة؛ لأن عدد الوفيات وعدد المرضى الذين بحاجة إلى مستشفى أقل".

وأوضح شيندار لوقو أن اللقاحات المتوفرة في شمال وشرق سوريا مصرّحة من منظمة الصحة العالمية، وليس لها أي خطورة وقال: "اللقاحات أنواع، ولا يوجد فرق كبير بينها".

وفي ختام حديثه، أكد مسؤول غرفة العمليات في الهلال الأحمر الكردي، شيندار لوقو، أن فيروس كورونا ما زال يشكل خطراً، وقال: "نتمنى أن يلتزم الأهالي بالتدابير الوقائية، والابتعاد عن التجمعات الكبيرة، والعناية بالنظافة وأخذ اللقاح لأنه ضروري".

وحسب بيانات هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، فقد أصيب37660 شخصاً، وفقد 1526 شخصاً حياتهم، وتعافى2525 شخصاً.