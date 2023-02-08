الهلال الأحمر الكردي يؤمن المزيد من الخيم لأهالي الشيخ مقصود والأشرفية

ووصلت في ساعات الصباح شاحنة من المساعدات الإنسانية مقدمة من الهلال الأحمر الكردي، محملة بالأغطية والخيم ليتم نصبها في الساحات الفارغة والآمنة من قِبل الهلال الأحمر الكردي والمتطوعين المدنيين لإيواء المزيد من العوائل التي خرجت من أبنيتها المتضررة.

وبلغ عدد الخيم 9 تم نصبها في قرية بنو الواقعة شمال حي الشيخ مقصود والأشرفية ليلجأ إليها الأهالي في هذا الجو القاسي عوضاً عن البقاء دون مأوى.

وقال عضو الهلال الأحمر الكردي رشيد شوقي لوكالتنا: "بعد الزلزال الذي أصاب مناطق عديدة من سوريا والذي فقد فيه في حيي الشيخ مقصود والأشرفية 6 أشخاص حياتهم، حملنا على عاتقنا مسؤولية إيواء الأهالي".

وتابع بالقول: "نقوم بنصب الخيم في الأماكن الآمنة، بعيداً عن الأبنية المتضررة والمتوقع انهيارها في أي لحظة، لنتجنب وقوع ضحايا آخرين".

وأشار شوقي إلى أن المساعدات تأخرت في الوصول إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية نتيجة ممارسات حكومة دمشق وقال: "أكثر من 12 ساعة مدة الطريق بين قامشلو وحلب، وهذا يعود للعراقيل الذي وضعتها حواجز حكومة دمشق أمامنا".

وناشد شوقي الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان بأن يرسلوا المساعدات للأهالي كون وضع الحيين مهدد بالمخاطر وقال: "على الجهات المعنية تحمل المسؤولية ومساعدتنا في تأمين المستلزمات للأهالي"، وأكد على أنهم سيقدمون المزيد من الدعم.

بدوره قال أحد المتطوعين لنصب الخيم مصطفى الدرويش: "الهلال الأحمر الكردي قدم لنا يد العون وجلب لنا الخيم والأغطية ونحن نقوم بمساعدتهم في تركيبها، ليلجأ إليها من بقي في الشارع جراء تضرر منازلهم في الزلزال الذي حدث فجر الاثنين".

ANHA