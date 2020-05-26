الهلال الأحمر الكردي يطالب المنظمات الدولية بدعم مخيم واشو كاني

يقطن في مخيم واشوكاني، الذي افتتح في الأول من تشرين الثاني 2019، ما يقارب الـ12 ألف مُهجّر موزعين على 1862 عائلة.

ومنذ إنشاء المخيم حملت منظمة الهلال الأحمر الكردي، تقديم الرعاية الصحية للمُهجّرين على عاتقهم وبالمجان، من خلال افتتاح مركز طبي داخل المخيم، وتزويده بعدد من الأقسام والاختصاصات.

الإدارية في الهلال الأحمر الكردي في مخيم واشوكاني، جيهان عامر، أشارت إلى أنهم يعانون من عدم وجود قسم التحاليل ضمن المركز في المخيم، رغم وجود أكثر من 5 منظمات تعمل ضمن المخيم.

وأضافت جيهان، أن المنظمات الموجودة في المخيم ليست لديها مختصين وسيارات الإسعاف، لذلك يتم تحويل الحالات المرضية إلى مركزهم مما يشكل عبءً كبيراً عليهم، وتابعت "يومياً نقوم بتحويل أكثر 9 أشخاص في المخيم إلى مشافي الحسكة وتل تمر لإجراء التحاليل فقط".

جيهان عامر، طالبت المنظمات المعنية عند افتتاحهم مراكز ضمن المخيم بأن يقدموا المساعدة والدعم للهلال الأحمر الكردي، من خلال افتتاحهم اقسام واختصاصات غير موجودة وإنشاء مخبر لقسم التحاليل.

(هـ ن)

ANHA