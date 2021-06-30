الهلال الأحمر الكردي يستلم مساعدات طبية من منظمة نهري الإنسانية

وصل اليوم الأربعاء 20 ألف علبة من مختلف أنواع الأدوية والإسعافات الأولية من منظمة نهري الإنسانية عبر معبر سيمالكا وتم تسليمها إلى الهلال الأحمر الكردي.

والمساعدات الطبية عبارة عن 20 ألف علبة من أدوية الحروق وأمراض العين والمسكنات ومواد الطوارئ، والمواد الإسعافية والطبية والشاش الطبي.

وخلال تسليم الأدوية والمساعدات الطبية للهلال الأحمر صرح لوكالتنا الرئيس المشترك للهلال الأحمر للمنطقة الشرقية الدكتور أحمد شيخموس وقال: " نشكر منظمة نهري الإنسانية على تقديم المواد والمستلزمات الطبية للمرة الثالثة ونتمنى الاستمرار في تقديم هذه الأدوية لمناطقنا".

وأضاف شيخموس:" إن منظمة نهري الإنسانية قدمت أدوية الحروق والمسكنات وإبر الالتهاب وقطرات العين" وشكر هذه المنظمة على تقديمها لهذه المستلزمات الطبية والأدوية الإسعافية.

(ع عل)

ANHA