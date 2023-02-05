الهلال الأحمر الكردي يقدم العون للمرة الثانية لمتضرري انهيار مبنى الشيخ مقصود

بتاريخ 22 كانون الثاني المنصرم، انهار مبنى مؤلف من 5 طوابق في قسم" معروف" في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

أسفرت حينها الفاجعة عن فقدان 16 شخصاً لحياتهم بينهم أطفال من الأسر التي كانت تسكن المبنى، ونجا منها كل من جمال جعرور(60عاماً)، ومصطفى إيبو (17عاماً).

وكنوع من الدعم الإنساني والمعنوي، منح الهلال الأحمر الكردي وللمرة الثانية مبالغ مالية للمتضررين من انهيار المبنى، وقدم للناجي مصطفى الذي فقد والدته وأخوته مبلغاً مالياً قدر بـ15 مليون ليرة سورية لمساعدته في الاتكال على نفسه.

في حين تفاوتت قيمة المساعدات الأخرى ما بين ملونين إلى 5 ملايين ليرة سورية، قدمت للمتضررين ممن تتواجد منازلهم بجوار المبنى المنهار وتضرروا في الحادثة.

عضو الهلال الأحمر الكردي في حلب رشيد شوقي بين لوكالتنا، أنهم قدموا في وقت سابق مساعدات، بعد أن حملوا على عاتقهم مسؤولية مساندة ومساعدة المتضررين، واليوم أيضاً منحوا الدعم لبعض الأسر الساكنة بجوار المبنى المنهار والمتضررة مادياً إلى جانب تقديم المساعدة لمصطفى إيبو للمرة الثانية.

وكان الهلال الأحمر الكردي قدم بتاريخ 25 كانون الثاني الماضي مساعدات أخرى للمتضررين والناجيين الاثنين إضافة لتحمل تكاليف علاجهما.

(ن ش/سـ)

ANHA