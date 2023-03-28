الهلال الأحمر الكردي يقدّم سيارة إسعاف لحيّي الشيخ مقصود والأشرفية

تأتي هذه الخطوة بعد تعرض الحيّين لعدد من الكوارث، بدءاً بانهيار المباني ووصولاً إلى كارثة زلزال 6 شباط المنصرم، والذي خلّف آلاف الضحايا والجرحى.

وسُلمت سيارة الإسعاف أمس الإثنين، لمشفى الشهيد خالد فجر الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، بحضور ممثلي إدارة المشفى والرئاسة المشتركة للمجلس الصحي في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية إلى جانب وفد الهلال الأحمر الكردي المكون من الرئاسة المشتركة للمنظمة.

تأمين الاستجابة الفورية

عن هذا الموضوع، قال الرئيس المشترك للهلال الأحمر الكردي في شمال وشرق سوريا، الدكتور حسن أمين، لوكالتنا "بعد اطلاعنا على الواقع الصحي في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ارتأينا دعمه وفق الإمكانات المتاحة".

وأشار أمين إلى أن من أهم سبل دعم القطاع الصحي، هو تأمين الاستجابة الفورية للمرضى أو الجرحى ونقلهم إلى النقاط الطبية عبر السيارات المجهّزة بالمعدات الطبية.

نوّه أنه "انطلاقاً من واجبنا الأخلاقي والإنساني، قمنا بتقديم سيارة إسعاف إلى مشفى الشهيد خالد فجر.

في ختام حديثه، تمنى أمين التوفيق لجميع الكوادر الطبية العاملة في الحيّين والتي تخدم المجتمع.

ضرورة رفد القطاع الصحي بالمزيد من المعدات

بدوره، شكر الإداري في مشفى الشهيد خالد فجر، الدكتور خليل صبري، الهلال الأحمر الكردي، وقال لوكالتنا إن "ما حدث في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية من انهيار للمباني وكارثة الزلزال جعل من الضروري رفد القطاع الصحي بالمزيد من المعدات الطبية".

وفي ختام حديثه، أكد صبري أنه سيتم وضع سيارة الإسعاف في خدمة المشفى والأهالي بالحيّين فوراً.

(ل م)

ANHA