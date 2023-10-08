الهلال الأحمر الكردي ينذر بانتشار الأوبئة داخل المجتمع

أدانت، اليوم، منظمة الهلال الأحمر الكردي في شمال وشرق سوريا الهجمات التركية على عموم مناطق شمال وشرق سوريا، عبير بيان قرئ أمام مركز الأطراف الصناعية في مدينة قامشلو، بمشاركة من أعضاء وعضوات المنظمة.

البيان تلي من قبل عضوي منظمة الهلال الأحمر الكردي في شمال وشرق سوريا رشو جولي ووفاء عطية الحسين. وجاء فيه: "إلى جميع الدول والجهات الفاعلة والمنظمات الإنسانية، الهجمات التي شنت على مناطق شمال وشرق سوريا بتاريخ 4 -10 2023 تسببت بكارثة إنسانية وتدمير للبنية التحتية، ففي هذه الهجمات استخدمت الدولة التركية جميع أنواع الأسلحة الجوية والتي استهدفت من خلالها الأماكن المدنية والخدمية والبنية الحيوية".

أوضح البيان: "ونتيجة لذلك، فقد عشرات المدنيين حياتهم وجُرح آخرون، كما تم تدمير العشرات من محطات الطاقة الأساسية وإخراجها عن الخدمة ومن بينها المياه والكهرباء والطاقة والنفط والغاز والخبز والمدارس والمستشفيات، وفي الوقت نفسه تم تدمير العديد من الأماكن التي كان يعيش منها المواطنين كمصدر دخل ونفوق المئات من ماشيتهم، وعلى إثر ذلك خرج معظم المؤسسات الخدمية والصحية عن الخدمة والتي ستؤثر سلباً على الصحة البدنية والنفسية وانتشار الأوبئة داخل المجتمع".

ودعا بيان منظمة الهلال الأحمر الكردي جميع المنظمات الإنسانية إلى مساعدة السكان المدنيين، والمؤسسة الإنسانية في شمال وشرق سوريا، وقال: "نعلم أنه من واجبنا تقديم الخدمات الإنسانية ولهذا السبب نحن على استعداد تام لمساعدة جميع المنظمات الإنسانية على إعادة هذه الأماكن والمحطات إلى عملها وإخراج حياة المدنيين من حالة الخطر".

وأدانت منظمة الهلال الأحمر الكردي الهجمات التركية ودعت جميع المنظمات الدولية والدول إلى العمل على وقف هذه الهجمات و"القيام بواجبها الإنساني أولاً وقبل كل شيء".

(ك آ)

ANHA