الهلال الأحمر الكردي يبني أكبر مركز للأطراف الصناعية في شمال وشرق سوريا

ويستعد الهلال الأحمر الكردي لبناء مركز للأطراف الصناعية يحمل اسم "جان سوز" بمساحة 1600 متر مربع لتقديم العون للأشخاص الذين فقدوا أحد أطرافهم خلال الحروب التي شهدتها المنطقة نتيجة الهجمات المتتالية من قبل الاحتلال التركي ومجموعاته المرتزقة على مختلف مناطق شمال وشرق سوريا والذي خلّف حوالي 5760 شخصًا فقدوا أحد أطرافهم، والذين كانوا يضطرون للسفر إلى خارج مناطق شمال وشرق سوريا لتركيب طرف صناعي، ودفع مبالغ باهظة.

ويعد المشروع الأول على مستوى شمال وشرق سوريا، حيث وجدت مراكز للأطراف الصناعية في المناطق إلا أنها كانت مخصصة للمقاتلين فقط، وسيضم المركز قسمًا خاصًّا لتقديم الدعم النفسي، والمعالجة الفيزيائية.

وبصدد ذلك صرحت العضوة الإدارية في الهلال الاحمر الكردي، نوروز خليل، لوكالتنا "ارتأينا أنه من الضروري افتتاح مركز لتركيب الأطراف الاصطناعية في مناطق شمال وشرق سوريا، نتيجة وجود عدد كبير من الذين فقدوا أحد أطرافهم خلال الحرب في مناطق شمال وشرق سوريا، إذ وصل عددهم إلى ما يقارب 5760 شخصًا، وهذا المركز يعد توسيعًا للمركز المخصص لتركيب الأطراف الصناعية الذي كان يوجد سابقًا في بلدة هيمو في مدينة قامشلو".

هيكلية المبنى

وعن أقسام المبنى أشارت نوروز إلى أن المبنى سيتضمن ثلاثة طوابق، سيخصص طابق لتركيب الأطراف الصناعية، وطابق آخر لتقديم المعالجة الفزيائية وطابق لتقديم الدعم النفسي لهم".

وتم بناء المركز على ثلاثة أقسام لضمان حصول المصاب على كافة الخدمات من تحاليل وفحوصات طبية وصور شعاعية، لمدة ستة أشهر قبيل تركيب طرف له.

وبصدد التجهيزات لافتتاح مركز "جان سوز" أضافت نوروز:" إن تجهيز المبنى المخصص لم ينته بعد، ولكن خلال مدة أقصاها أربعة أشهر سينتهي البناء وسيكون في خدمة الأهالي".

بالنسبة للمواد اللازمة، أشارت نوروز إلى "أن المواد اللازمة لصناعة الأطراف الصناعية متوفرة حاليًّا إلا أننا نواجه صعوبات في استيرادها من مناطق خارج شمال وشرق سوريا".

كما سيتضمن المركز على أخصائيين ومشرفيين على الحالات.

وخصصت بلدية الشعب مساحة من الأرض 1600م2 لتدشين المركز كما قدّم الهلال الأحمر الكردي في باشور كردستان وشركة ميديكو الألمانية وبلدية برشلونة والهلال الأحمر الفرنسي المساعدة للمشروع.

وبيّنت نوروز في ختام حديثها أن المركز سيكون فقط في مدينة قامشلو لكن سيحتوي على إسعافات للهلال الأحمر الكردي في جميع مناطق شمال وشرق سوريا.

(م ح)

ANHA