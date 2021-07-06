الهلال الأحمر الكردي يباشر بتوزيع سلات غذائية في ديرك وكركي لكي

ووزع اليوم الهلال الأحمر الكردي سلات غذائية على العائلات المحتاجة في ديرك وكركي لكي وقدرت بـ 375 سلة بالإضافة إلى أدوية وأوكسجين ومواد طبية أخرى.

ويأتي توزيع السلات في إطار مساعي جمعية الهلال الأحمر الكردي في مد يد العون إلى المحتاجين والفقراء وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا.

وخلال فترة شهر رمضان تم نصب خيم في جميع مناطق شمال وشرق سوريا لاستقبال التبرعات ومن ثم توزيعها على العائلات الفقيرة، وذلك حسب الجداول التي خصصها الكومين والمجالس بتسجيل أسماء العائلات المحتاجة.

وأثناء توزيع السلات الغذائية في مدينة ديرك وكركي لكي صرح لوكالتنا الرئيس المشترك للهلال الأحمر الكردي في المنطقة الشرقية الدكتور أحمد شيخموس، وقال: "إن آلية التوزيع تمت بتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في ديرك والكومين والمجالس لتوزيعها على العائلات المحتاجة حسب الجداول التي قررها الكومين والمجالس في المناطق.

هذا ويتضمن جدول التوزيع 2000 سلة غذائية توزع في كامل مناطق شمال وشرق سوريا.

(ع ع- ك ع /آ)

ANHA