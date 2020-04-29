الهلال الأحمر الكردي بصدد تجهيز منظومة إسعافية لخدمة الأهالي

خصص الهلال الأحمر الكردي قطعة أرض مساحتها 1250 متراً مربعاً، ضمن مدينة ديرك، لإنشاء مركز طبي للحالات الإسعافية الطارئة وتقديم الخدمات للأهالي.

وباشر الهلال الأحمر الكردي في ديرك في بناء المنظومة الإسعافية التي من المقرر أن تؤمن حال إنجازها 4 سيارات إسعاف، وسيعمل فيها 21 كادراً طبياً، لاستقبال جميع الحالات الإسعافية الطارئة وتلقي اتصالات الأهالي على مدار 24 ساعة.

كما ستقدم المنظومة أيضاً خدمات الاستجابة لحوادث السير والمصابين جراء الحرائق حال حدوثها.

الرئيس المشترك للهلال الأحمر الكردي في المنطقة الشرقية أحمد شيخموس قال "إن هذه المنظومة خطوة فريدة ومهمة لأهالي المنطقة، والتي ستكون في خدمتهم والاستجابة للحالات الطارئة مثل حوادث السير والحرائق وغيرها، وتسهيل نقل المصابين إلى المشافي".

وبحسب شيخموس فإن المنظمة سوف تقدم خدماتها لأهالي مدينة ديرك وريفها وكذلك أهالي نواحي كركي لكي وتل كوجر وجل آغا ورميلان، وعلى مدار 24 ساعة.

وأكد أحمد شيخموس إن الهلال الأحمر الكردي يسعى إلى إنجاز مشاريع صحية أخرى لخدمة الأهالي في منطقة ديرك.

(ك)

ANHA