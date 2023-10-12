الهلال الأحمر الكردستاني يدعو لمساندة لشمال وشرق سوريا

دعا الهلال الأحمر الكردستاني اليوم، عبر بيان نشر على موقعه الرسمي، لتقديم المساعدات الإنسانية لشمال وشرق سوريا.

وجاء في بيان الهلال الأحمر الكردستاني: "تواصل تركيا قصفها للبنى التحتية المدنية في روج آفا (شمال وشرق سوريا) منذ الرابع من تشرين الأول الجاري، وتتجه المنطقة نحو كارثة إنسانية".

وأوضح بيان الهلال الأحمر الكردستاني أن: "تركيا قصفت حتى أكثر من 150 هدفاً، ودمرت وخربت معظم البنى التحتية في المنطقة في غضون ساعات، وأسفرت هجماتها حتى الآن عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين، ودمار 80 بالمائة من البنية التحتية من محطات المياه والطاقة، ومستشفيات، والأبنية السكنية، والمدارس، وحقول النفط والمعامل والصوامع".

وأشار البيان إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص ظلوا دون ماء وكهرباء لأيام، كما أن قصف الطيران الحربي التركي أسفر عن انهيار وتدمير مستشفى كورونا في ديرك، الذي يعدّ أحد أهم المستشفيات في المنطقة، كما انهارت العديد من المراكز الصحية في المنطقة وانقطعت الكهرباء عن المستشفيات، وتمت الدعوة للتبرع بالدم.

وأوضح بيان الهلال الأحمر الكردستاني أنه مع استمرار الهجمات التركية، من المتوقع تفاقُم الوضع الإنساني أكثر وارتفاع أعداد الضحايا.

وكشف الهلال الأحمر الكردستاني أنه يقدّم مساعدات إنسانية وحيوية للمنطقة، ودعا عموم الشعب الكردي والكردستاني للمساهمة في هذا الدعم.

(ل م)