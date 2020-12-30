الحكومة اليمنية تتّهم الحوثيين بتنفيذ انفجار مطار عدن

وغرّد الإرياني على صفحته الشخصية "تويتر" قائلاً: إنّ "الهجوم الجبان نفّذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران"، حيث كتب في تغريدة على "تويتر": "نطمئن أبناء شعبنا العظيم أنّ جميع أعضاء الحكومة بخير، ونؤكّد أنّ الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفّذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا عن القيام بواجبنا الوطني، وأنّ دمائنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين، ونترحّم على أرواح الشهداء، ونتمنّى للمصابين الشفاء العاجل".

ودوت 3 انفجارات في مطار عدن، اليوم الأربعاء، بالتّزامن مع وصول طائرة تقلّ الحكومة اليمنية الجديدة، بحسب ما أفادت شبكة "العربية" التي نقلت عن مصادر من داخل المطار، "باحتمال أن يكون الهجوم نُفّذ عبر طائرات مسيّرة".

وأفادت المعلومات الأولية بوقوع 25 شخصاً ما بين قتيل وجريح في الهجوم حتى الآن.

ومن جهته، أكّد المتحدّث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، أنّ رئيس وأعضاء الحكومة لم يصابوا بأيّ أذى، وقال للشبكة "قوات تحالف دعم الشرعية نقلت أعضاء الحكومة اليمنية ووفّرت لهم الحماية اللازمة".

وأوضح أنّ "جميع الوزراء كانوا في الطائرة لحظة وقوع الانفجار، باستثناء وزير الدفاع الذي لم يكن ضمن الوفد"، ووصف استهداف المطار لحظة وصول الحكومة بأنّه "عمل جبان وغادر".

كما أفاد مراسل "العربية"، بوقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، من بينهم نائب وزير النّقل في عدن ومسؤول آخر محلي، وإصابة عدد كبير من الطواقم الإعلامية التي كانت بانتظار الطائرة.

مؤكّداً نقل رئيس الحكومة اليمنية وأعضاؤها إلى قصر المعاشيق في عدن بعد الانفجار، وزيادة عدد نقاط التّفتيش، وإغلاق محيط المطار.

يُشار إلى أنّ الحكومة الجديدة، كان قد تم الإعلان عنها في 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وفق توصيات اتّفاق الرياض، وكان من المفترض أن تستأنف الحكومة عملها اليوم.

(س ر)