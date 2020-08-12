الحكومة السورية: بشار الأسد تعرض لهبوط ضغط أثناء كلمته أمام مجلس الشعب

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الأربعاء أن بشار الأسد تعرّض لحالة هبوط ضغط طفيفة أثناء كلمة له أمام مجلس الشعب.
خبر 2020-08-12T17:17:00 مركز الأخبار

وأوضحت الرئاسة أن الأسد عاد لإكمال كلمته بشكل طبيعي بعد توقف لدقائق وبعد تحسن حالته.

(ي ح)


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