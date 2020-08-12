الحكومة السورية: بشار الأسد تعرض لهبوط ضغط أثناء كلمته أمام مجلس الشعب أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الأربعاء أن بشار الأسد تعرّض لحالة هبوط ضغط طفيفة أثناء كلمة له أمام مجلس الشعب. خبر 12 آب 2020, الأربعاء - 17:17 2020-08-12T17:17:00 مركز الأخبار وأوضحت الرئاسة أن الأسد عاد لإكمال كلمته بشكل طبيعي بعد توقف لدقائق وبعد تحسن حالته. (ي ح) إقرأ أيضاً "منظمة حقوق الإنسان عفرين" تدعو الأمم المتحدة والمنظمات إلى إرسال فريق أممي لإجراء تحقيق دولي ناشدت منظمة حقوق الإنسان في عفرين -سوريا كافة المن... الإدارة الذاتية تقرر وقف تنفيذ قانون “حماية وإدارة أملاك الغائب” وإعادة النظر فيه قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الأربعاء، ... المصابون: عناصر الحكومة السورية أطلقوا النار علينا بعد فشلهم في خلق الفتنة قال المصابون من بلدة غرانيج، الذين أُصيبوا جراء إط... الموقع القديم