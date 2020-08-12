الحكومة السورية: بشار الأسد تعرض لهبوط ضغط أثناء كلمته أمام مجلس الشعب أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الأربعاء أن بشار الأسد تعرّض لحالة هبوط ضغط طفيفة أثناء كلمة له أمام مجلس الشعب.