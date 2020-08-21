الحكومة السورية تتسبب في تفشي كورونا في مقاطعة الشهباء

تشهد مقاطعة الشهباء، تسجيل حالات إصابة مستمرة بفيروس كورونا، بينما تؤكد الطواقم الطبية إن الفيروس انتقل من مدينة حلب إلى المقاطعة، وسط عدم اتخاذ الحكومة السورية أي تدابير وقائية، وعدم اجراءه الفحوصات على المعابر والحواجز التي تربطها بالمقاطعة، بالرغم من الحصار الاقتصادي المفروض على المقاطعة.

ويوجد منفذين في مقاطعة الشهباء يطلان على مدينة حلب، الأول يوجد في ناحية أحداث والثاني يوجد في قرية دير جمال ومن هناك تدخل البضائع إلى داخل المقاطعة/ لكن الأن تفرض حواجز الحكومة السورية رسوم جمركية عليها كبيرة عليها وتمنع ادخال الكثير من المواد.

كما أن هذين المنفذين هي صلة وصل بين الأهالي الذين يقيمون في مقاطعة الشهباء ومدينة حلب وتتعمد الحواجز لفتح الطريق حسب ما تراها مصالحها.

ولتحكم الحكومة السورية بهاذين المنفذين فقد سمحت لأهالي المقيمين في مدينة حلب بالمرور إلى مقاطعة الشهباء دون إجراء أي فحوصات لهم ما أدى لدخول الفيروس إلى المقاطعة والانتشار فيها، علماً أن الإدارة الذاتية لإقليم عفرين طالبت الحكومة عدة مرات بإغلاق المعبرين إلى أن الأخيرة لم تستجب لمطالبها.

وبعدما انتشر الفيروس في مدينة حلب تعمدت الحكومة في فتح الطريق ما بين مقاطعة الشهباء ومدينة حلب وذلك للضغط على الإدارة الذاتية لتلبية مطالبها وخدمة مصالحها.

وفي هذا السياق قال عضو الهلال الأحمر الكردي في مقاطعة عفرين مصطفى هاجي والذي يناوب في فحص الوافدين على معبر دير جمال " بأن الحواجز تمرر المدنيين دون السماح لفحصهم "حواجز الحكومة السورية مفتوحة لكل من يرغب بالذهاب والإياب وبالرغم من قيامي بالفحص لمن يمر ولكن ذلك لا يكفي لأن الحاجز لا يسمح أحياناً بفحص المارين ويدخلون المقاطعة دون إجراءات فحوصات، بالإضافة إلى أن أهالي نبل وزهراء لا يسمحون دائماً بفحصهم".

الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين وعضو خلية الأزمة محمد نعسو نقد سياسة الحكومة السورية تجاه أهالي عفرين في مقاطعة الشهباء "تستهتر الحكومة السورية بصحة أهالي عفرين المهجرين إلى مقاطعة الشهباء من خلال تسهيل حركة الأهالي ما بين مدينة حلب ومقاطعة الشهباء، فهذين المعبرين يأتي منه الأهالي من كافة المحافظات السورية وجميعنا نعلم أن الفيروس منتشر في سوريا وقد تجاوز العدد 1000 مصاب".

وأضاف نعسو "وإن هذه السياسة تنصب في خدمة الحكومة في سعيها لفرض ضغط على الإدارة الذاتية والحصول على تنازلات منها".

(سـ)

ANHA