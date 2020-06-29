الحكومة السورية تستمر بحصارها لمقاطعة الشهباء وتسبب أزمة في توفر المازوت

بعد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، واستمرار الحكومة السورية بفرض حصار على مقاطعة الشهباء، وإغلاقها للمعابر، تشهد مقاطعة الشهباء أزمة في توفير مادة المازوت .

وكانت الحكومة السورية تفرض مبالغ مالية باهظة على مرور سيارات المواد الغذائية والطبية والمحروقات إلى المقاطعة التي يقطنها عشرات الآلاف من أهالي مقاطعة عفرين المُهجّرين قسراً بسبب الاحتلال التركي، وفي الـ 2 من شهر حزيران منعت الحكومة السورية دخول المواد الغذائية والمحروقات للمنطقة بشكل كامل.

وتشهد مقاطعة الشهباء أزمة في توفير مادة المازوت، الأمر الذي أدى إلى توقف بعض وسائل النقل العامة والخاصة "السرفيس" بين النواحي والقرى ضمن مقاطعة الشهباء، وشكّل سخطًا كبيرًا لدى الأهالي.

في حين ارتفع سعر مادة المازوت إلى 600 ليرة سورية في حال توفرها، حيث كانت سابقًا بـ 250 ليرة للتر الواحد.

بينما رفع أصحاب السرافيس أجور المواصلات بنسبة وصلت إلى 100 ليرة فوق التسعيرة القديمة.

وفي حال طالت الأزمة أكثر، فستشهد المقاطعة توقف كل من "مولدات الماء والكهرباء وكافة الآليات الزراعية والخدمية والمخابز".

وفي السياق أجرت مراسلة وكالتنا ANHA لقاء مع الإداري في لجنة المحروقات عبد الحنان شيخو وتحدث" تشهد مقاطعة الشهباء منذ شهر أزمة وقود، والسبب هو انقطاع الطريق الواصل بين محافظة حلب ومقاطعة الشهباء من قبل الفرقة الرابعة التابعة للحكومة السورية، وهذه ليست المرة الأولى التي تخلق أزمة المازوت في مقاطعة الشهباء".

وأشار شيخو إلى أن" أزمة مادة المازوت خلّفت معاناة كبيرة بين الأهالي في الشهباء، كون الأهالي المقيمين هم أهالي عفرين المُهجّرون وأهالي مقاطعة الشهباء، واعتمادهم الكبير على مادة المازوت في الزراعة، كما أدت أزمة المازوت إلى توقف وسائل النقل ضمن المقاطعة".



وأكد عبد الحنان شيخو" نحاول بشتى الوسائل حل أزمة مادة المازوت، وتلبية مطالب الأهالي، وقد تم النقاش مع الجهات المعنية حيال ذلك".

ومن جانبه تحدث السائق عبد الرحمن بشير" قبل أزمة مادة المازوت كان سعر اللتر بـ 250 ل.س، لكن اليوم أصبح سعر اللتر 600 ل.س، ولن يتوفر بكميات كبيرة، لذلك اضطررنا إلى رفع أجرة الركاب بسبب غلاء الأسعار، حيث كان تعمل 100 حافلة نقل صغيرة في اليوم، أما الآن تعمل ما بين 25 إلى 30 حافلة في اليوم".

)سـ)

ANHA