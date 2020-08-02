الحكومة السورية تدفع بتعزيزات عسكرية إلى جبهات ريف إدلب الجنوبي

وقال المرصد السوري أن القوات الحكومية السورية استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة نحو مواقعها في ريف إدلب، حيث وصلت باصات تحمل جنود إلى جبهات جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، قادمة من الريف الحموي.

ويأتي ذلك في إطار استمرار التعزيزات التي تدفع بها القوات الحكومية إلى المنطقة، في الوقت الذي تصعد تلك القوات من قصفها الصاروخي على الريف الجنوبي لإدلب تحديداً.

وفي سياق متصل قال المرصد السوري أن القوات الحكومية جددت القصف الصاروخي مستهدفة مناطق في كل من الفطيرة وكنصفرة وسفوهن والحلوبي وفليفل ومحيط كفرعويد ضمن القطاع الجنوبي من ريف إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

(ي ح)