الحكومة السودانية تكشف المسؤولين عن محاولة الانقلاب

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة حمزة بلول في بيان رسمي، أن منفذي الانقلاب هم مجموعة من الجيش تابعة للنظام البائد، مشيرًا إلى أن المخطط الانقلابي يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

كما تابع أن الحكومة الانتقالية والأجهزة النظامية تعمل بتنسيق تام، مطمئنة الشعب بأن الأوضاع تحت السيطرة الكاملة.

وجاء ذلك بعدما أكد الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة والحكم في البلاد.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن الجيش أحبط محاولة انقلابية، وأن الأوضاع الأمنية مستتبة.

بدوره، شدد المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، الطاهر أبو هاجه، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، على أن الأوضاع "تحت السيطرة تمامًا"، مضيفًا أنه تم اعتقال جميع المشاركين.

كذلك، أكد مصدر رسمي في رئاسة مجلس الوزراء، أن السلطات الأمنية والعسكرية أفشلت تلك التحركات فجر اليوم، وأن الأوضاع تحت السيطرة، مضيفًا أنه تم اعتقال المتورطين، ويجري الآن التحقيق معهم، بحسب ما نقلته شبكة العربية.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أكد في وقت سابق أنه تم إفشال المحاولة الانقلابية.

فيما أفادت مصادر محلية بأن معظم الضباط الضالعين في هذا الانقلاب الفاشل، والذين تم القبض عليهم، يتبعون للإسلاميين وفلول حزب النظام السابق المعزول.

يشار إلى أن معلومات عسكرية كانت أكدت في وقت سابق، أن عددًا من جنود وضباط سلاح المدرعات يقفون وراء محاولة الانقلاب، وأنهم حاولوا السيطرة على بعض المؤسسات الحكومية منها مبنى الإذاعة، لكن تم التصدي لهم. كما كشفت أنه تم اعتقال المتورطين، وجارٍ التحقيق معهم.

(د ع)