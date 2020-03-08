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الحكومة السّوريّة تعلّق الزّيارات والرّحلات مع دول الجوار تفادياً لكورونا

قرّرت الحكومة السّوريّة تعليق الزّيارات والرّحلات مع دول الجوار (العراق والأردن)، أفراداً ومجموعات بما فيها السّياحة الدّينيّة لمدّة شهر، ومع الدّول الّتي أعلنت حالة الوباء ( فيروس كورونا) لمدّة شهرين.
خبر 2020-03-08T21:15:00 مركز الأخبار

كما قرّر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعيّة اليوم الأحد، إجراء الحجر الصّحّيّ الاحترازيّ لمدّة 14 يوماً للقادمين من هذه الدّول للتأكّد من سلامتهم.

وكلّف المجلس وزارتي الإعلام والصّحّة بوضع خطّة إعلاميّة متكاملة للتوعية حول طرق الوقاية من الفيروس، ووزارتي التّعليم العالي والتّربية للتنسيق مع الوزارات والجهات الدّاخلية والخارجيّة، لتعزيز إجراءات الوقاية في المدارس والجامعات.

وقرّر المجلس أيضاً، إيقاف الإيفادات الرّسميّة الخاصّة بالدّورات التّدريبيّة أو أيّة فعاليّات خارجيّة أخرى.

وكانت الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريّا قد علّقت في وقت سابق الزّيارات في معبر سيمالكا، باستثناء أيام محدّدة للحالات الإنسانيّة والعاجلة، كما جهّزت هيئة الصّحّة غرف للحجر الصّحّيّ كتجهيز احترازيّ لمواجهة كورونا.

ويستمرّ فيروس كورونا بالانتشار في دول العالم أكثرها في الصّين وإيران، ونتيجة لذلك ألغت دول عديدة الزّيارات والرّحلات، بالإضافة إلى تعليق الدّراسة.

المصدر: وكالات

 


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