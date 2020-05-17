الحكومة الإسرائيلية الجديدة تؤدي اليوم اليمين الدستوري

اتفق نتنياهو و غانتس الشهر الماضي على تشكيل حكومة وحدة كان يفترض أن تؤدي اليمين الدستورية الخميس الماضي.

لكن وفي اللحظات الأخيرة، طلب نتنياهو التأجيل لمدة ثلاثة أيام ليتمكن من استكمال توزيع الحقائب الوزارية داخل حزب الليكود الذي يتزعمه.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية بعد ظهر اليوم.

وبموجب الاتفاق، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، يتولى خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى نتنياهو المستمر في السلطة منذ العام 2009 دون انقطاع، رئاسة الوزراء, بعدها، يتخلى نتنياهو عن المنصب لصالح خصمه السابق بيني غانتس.

وستضم الحكومة الجديدة ما بين 34-36 وزيراً يمثلون مختلف الأطياف السياسية، من حزب العمل اليساري ومن التحالف الوسطي "أزرق أبيض" والليكود والأحزاب اليهودية المتشددة.

(ر ح)