الحكومة العراقية ترسل وفداً للتحقيق في مجزرة زاخو

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان كتابي، أن رئيس الوزراء العراقي يزمع إرسال وفد عسكري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية العراقي إلى قضاء زاخو في باشور كردستان للاطلاع على حيثيات المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي ضد المدنيين ظهر اليوم، والتي أسفرت عن فقدان 9 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

وبحسب البيان من المقرر أن يضم الوفد كلاً من وزير الخارجية العراقي، ونائب قائد العمليات المشتركة، والسكرتير الخاص لرئيس الوزراء وقائد قوات الحدود. حيث من المقرر أن يجري الوفد تحقيقات في مكان المجزرة ومن ثم زيارة المصابين في المشافي.