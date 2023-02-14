الحكومة العراقية تقرر تشكيل لجنة حول استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية ضد الكريلا

دعا مكتب رئيس الوزراء - قائد العام للقوات المسلحة، إلى تشكيل لجنة مشتركة بين حكومة العراق وحكومة "إقليم كردستان"؛ لتقصي الحقائق عن مدى صحة استخدام الجيش التركي للمواد الفسفورية الشديدة الانفجار والغازات السامة في هجماتها على جنوب كردستان.

نشر البرلماني في مجلس النواب العراقي، سوران عمر نص قرار صادر عن مجلس الوزراء العراقي؛ لتشكيل لجنة حول استخدام الدولة التركية المحتلة الأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً ضد مواقع الكريلا في مناطق الدفاع الشعبي.

وجاء في القرار بحسب الوثيقة التي نشره البرلماني، سوران عمر عن: "تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان لتقصي الحقائق وعن مدى صحة استخدام الجيش التركي للمواد الفسفورية الشديدة الانفجار والغازات السامة في عملياتها ضد موقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق".

وأكدت القيادة العامة لقوات الدفاع الشعبي خلال بيان له أن الدولة التركية المحتلة، استخدمت 3280 مرة الأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً خلال العام الماضي 2022.

(م ش)