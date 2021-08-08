الحكومة الأفغانية تنفذ ضربات جوية على مواقع طالبان

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية خلال بيان لها عن تنفيذ ضربات جوية على مناطق في مدينة لشكركاه، عاصمة ولاية هلمند، استهدفت مواقع لعناصر "حركة طالبان" هناك بعد استيلائهم عليها.

وأضاف البيان أن القوات استهدفت مواقع لطالبان، وقتلت 54 عنصراً، وجرحت 23 آخرين.

وسيطرت حركة طالبان، اليوم، على مدينتي ساري بول، وقندوز في أفغانستان، عقب معارك طاحنة بينها وبين والحكومة الأفغانية.

هذا وسبق سيطرة حركة طالبان على مدينة قندوز الرئيسة في أفغانستان، تصريحات لعضو مجلس ولاية قندوز أمر الدين والي، وقال" إن قتالاً شرساً من شارع الى شارع يدور في أجزاء متفرقة من المدينة"، موضحاً أن "بعض القوات الأمنية انكفأت باتجاه المطار".

فيما قال محمد حسين مجاهد زاده عضو مجلس ولاية ساري بول عقب سيطرة طالبان على مدنية ساري بول الواقعة شمال غرب أفغانستان، إن "طالبان حاصرت كتيبة عسكرية على مشارف المدينة"، مؤكداً أن "كل الأجزاء الأخرى للمدينة أصبحت تحت سيطرة طالبان".

(ل د)