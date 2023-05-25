الحكم بالسجن المؤبد على دنماركي من أصل سوري حارب مع داعش

ونقلت الوكالة الوطنية الدنماركية ريتزاو، قرار الحكم الذي صدر عن محكمة العاصمة الدنماركية كوبنهاكن، وأشارت إلى أن "الإرهابي أحمد سالم الحاج قد التحق بداعش في سوريا عام 2013 وانتقل عبر تركيا إلى سوريا وقاتل في صفوفهم".

‎وقررت هيئة المحلفين بالإجماع الحكم عليه بأقسى عقوبة، وهي السجن المؤبد بسبب خيانته للمملكة الدنماركية حيث تعتبر الدنمارك داعش عدواً ويحارب الدنمارك.

‎وكان سالم الحاج أدين في 2 أيار، بتهمة الخيانة في ظل ظروف مشددة وبانتهاك القوانين الدنماركية وخاصة المتعلقة بالإرهاب، وأقيمت اليوم جلسة محاكمته.

ANHA