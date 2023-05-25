الحكم بالسجن المؤبد على دنماركي من أصل سوري حارب مع داعش

‎حكمت محكمة كوبنهاكن الدنماركية بالحكم على دنماركي من أصل سوري بالسجن المؤبد بتهمة الخيانة العظمى والمحاربة مع داعش.
خبر 2023-05-25T22:37:00 مركز الأخبار

ونقلت  الوكالة الوطنية الدنماركية ريتزاو، قرار الحكم الذي صدر عن محكمة العاصمة الدنماركية كوبنهاكن، وأشارت إلى أن "الإرهابي أحمد سالم الحاج قد التحق بداعش في سوريا عام 2013 وانتقل عبر تركيا  إلى سوريا وقاتل في صفوفهم".

وقررت هيئة المحلفين بالإجماع الحكم عليه بأقسى عقوبة، وهي السجن المؤبد بسبب خيانته للمملكة الدنماركية حيث تعتبر الدنمارك داعش عدواً ويحارب الدنمارك.

وكان سالم الحاج أدين  في  2  أيار، بتهمة الخيانة في ظل ظروف مشددة وبانتهاك القوانين الدنماركية وخاصة المتعلقة بالإرهاب، وأقيمت اليوم جلسة محاكمته.

ANHA


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