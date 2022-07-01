ورُفعت دعوى قضائية ضد الصحفي عبد الرحمن غوك، المحرر في وكالة ميزوبوتاميا للأنباء في باكور، بتهمة "الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني والدعاية له"، عقب صور التقطها غوك في نوروز عام 2017 للشاب الكردي كمال كركوت الذي أطلقت عليه الشرطة التركية الرصاص الحي بالقرب من ساحة الاحتفال في مدينة آمد.

وعقدت جلسة الاستماع في قضية محاكمة عبد الرحمن غوك في المحكمة الجنائية الخامسة في آمد أمس الخميس، حيث حضر الجلسة غوك ومحاميه رسول تيمور ومحمد أمين أكتر، بالإضافة إلى عدد من زملائه الصحفيين.

وكرر مكتب المدعي العام رأيه على غرار جلسات الاستماع السابقة، حيث طالب بمعاقبة عبد الرحمن غوك "لدعاياته المتتالية للحزب"، في إشارة إلى عمله لسنوات في باشور وروج آفا خلال المعارك ضد داعش.

وردّ الصحفي عبد الرحمن غوك على بيان المحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم بالسجن عاماً وستة أشهر و22 يوماً، إنه نقل التطورات الميدانية خلال هجمات داعش في سوريا، وأنه لا يقبل أن يتم تقييم ذلك على أنها "دعاية للتنظيمات".

ووفقاً لما نقلته وكالة ميزبوتاميا، فإن غوك أضاف خلال جلسة الاستماع "في عام 2022 تم تقييم الصور التي شاركتها على أنها دعاية للمنظمات وأنا لا أقبل هذا الادعاء. التقطت كل هذه الصور خلال تغطية الحرب في مناطق الحرب، لقد قلت بالفعل إن هذه الصور للأخبار، تمت مشاركتها في كل من الوكالة التي كنت أعمل فيها وفي وكالات أخرى، ومواقع الإنترنت والتلفزيون، ومع ذلك، لا يزال المدعي العام يفسر مشاركاتي خارج مهنتي الصحفية ويصر على تقييمها من وجهة النظر هذه".

وأضاف عبد الرحمن غوك "الصحفيون الذين يقومون بعملهم في مناطق الحرب، يواجهون أحياناً مخاطر على جانبي الحرب وقد يفقدون حياتهم. على الرغم من هذه المخاطر، فإنهم يقومون بهذا الواجب فقط لتبادل المعلومات الصحيحة مع الجمهور، لقد اهتممت بهذا أيضاً وعملت صحفياً في مناطق الحرب، لكنني نجوت دون أن يحدث لي أي شيء؛ ومع ذلك، بسبب عملي الصحفي بعد 8 سنوات، يُحاكمونني ويريدون معاقبتي، لقد مضى وقت طويل منذ أن كنت أعمل صحفياً ومن بين مئات القصص الإخبارية، لم يتم اختيار سوى عدد قليل من الصور وبسبب هذه الصور تتم محاكمتي بتهمة الدعاية، إذا كان المدعي العام لا يزال مقتنعاً بأنني قمت بالدعاية للتنظيم، فهو ملزم بإثبات من تأثر بدعايتي وما نوع الجرائم التي ارتكبوها نتيجة هذا التأثير".

لم أفهم ما الذي أراد المدعي أن يقوله عن قسم "01/11/2018" الذي تم وضعه في Muatala. في تاريخ المحادثة، تم التقاط لقطات شاشة وظهرت 3 مشاركات. أولها مقال بعنوان ``يارا'' للفنان يشيم شاهين عن كمال كركوت الذي قُتل برصاص الشرطة في 21 آذار 2017 في ديار بكر، كما التقطت لحظات القتل. لقد شاركت هذا المنشور. والثانية عبارة عن صورة فيديو مصور، وهي تتحدث بالكامل عن إخباري عن الدمار في كوباني والناس والأطفال. مدة هذا الفيديو50 ثانية. والثالث إخباري عن مواطن من كوباني اسمه عثمان حمد، وهو رجل متزوج وله أطفال. أثناء هجوم داعش على كوباني، عندما كنت أتحدث مع مجموعة من المسلحين من كوباني، كان يحمل في يده تراباً ويقول: "هذه الأرض أرض كوباني وهي مقدسة بالنسبة لنا. لن نترك هذه الأرض".

وكانت الشرطة التركية في مدينة آمد قد بررت قتلها للشاب كمال كركوت بأنه كان يرتدي حزاماً ناسفاً، قبل أن ينشر الصحفي عبد الرحمن غوك عدداً من الصور تثبت زيف ادعاءاتها والتي أوضحت قتل الشاب كمال كركوت عمداً من قبل الشرطة التركية في نوروز 2017.

وبرّأت المحكمة التركية الشرطي الذي ارتكب جريمة القتل؛ فيما تحاكم منذ عام 2017 الصحفي الذي التقط صور الحادثة.

وتستمر وحشية الاحتلال التركي في التعامل مع الصحافة الحرة في شمال كردستان بالتزامن مع محاولات الحزب الحاكم في تركيا في القضاء على الحركة السياسية الكردية.

وشنت دولة الاحتلال التركي في الـ 8 من حزيران/ يونيو الجاري حملة اعتقالات بحق 20 صحفي/ة من Jinnews ووكالة ميزوبوتاميا، وصحيفة خوبون، وجمعية دجلة وفرات والعاملين في مطبوعات Pel û Piya، بالتزامن مع تصعيدها للتهديدات والهجمات على شمال وشرق سوريا، حيث لاقت حملة الاعتقالات بحق الصحفيين الكرد ردود فعل في جميع أجزاء كردستان.

(ز س/ ف)

ANHA