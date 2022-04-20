الحكام في عائلة بارزاني يصطفون إلى جانب الناتو ضد روسيا من بوابة الطاقة

وقالت وكالة رويتزر إن رئيس حكومة جنوب كردستان، مسرور بارزاني، تحدث خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بشأن رغبته في تصدير الطاقة إلى أوروبا وتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين.

ووصل مسرور بارزاني، إلى العاصمة البريطانية لندن، يوم الإثنين، والتقى رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون وعدداً من المسؤولين.

وقال بيان حكومي بريطاني بشأن الاجتماع بين بارزاني وجونسون: "بارزاني تحدث بشأن تطلعاته لتصدير الطاقة إلى أوروبا، وأشاد رئيس الوزراء (البريطاني) بجهوده للمساعدة في تقليل الاعتماد الغربي على النفط والغاز الروسيين".

هذا وكان مسرور بارزاني قد قال أمام مؤتمر الطاقة في دبي نهاية آذار/مارس الماضي إن جنوب كردستان سيصبح مصدراً للغاز إلى أوروبا "في القريب العاجل"، مؤكداً أن "لديه القدرة على تعويض بعض من نقص الطاقة على الأقل في أوروبا".

ووفق وكالة رويترز، فإن بارزاني أبلغ مؤتمراً للطاقة في دبي بأن "كردستان العراق ستصبح قريباً مصدراً مهماً للطاقة، وستساهم في تلبية الطلب العالمي، وتصدر إلى تركيا في المستقبل القريب".

ولم يكن فقط موضوع الطاقة على أجندة اللقاء بين بارزاني وجونسون، إذ يعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني والد مسرور، من أكبر شركاء حلف الناتو في المنطقة وأداة تنفيذ أجنداتها في المنطقة. إذ لا يغيب التنسيق الأمني بين هذا الحزب ودول الناتو وخصوصاً تركيا.

وزيارة بارزاني التي تزامنت مع الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي برفقة قوات الديمقراطي الكردستاني على جنوب كردستان منذ الـ 18 من نيسان الجاري، تثير الكثير من التساؤلات، إذ أن الديمقراطي الكردستاني أرسل الأسلحة التي حصل عليها من ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة (الدول الأساسية في الناتو) إلى مناطق وجود قوات الكريلا في جنوب كردستان.

(ل د)