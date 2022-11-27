الهجوم التركي يخرج منشأة السويدية ومنشآت أخرى كانت تغذي المنطقة بالغاز والكهرباء من الخدمة

تعمّدت دولة الاحتلال التركي خلال هجماتها الأخيرة على شمال وشرق سوريا (19-20 تشرين الثاني الجاري)، استهداف البنية التحتية في مسعى منها لحرمان الشعب من الخدمات وإجبارهم على ترك مناطقهم تمهيداً لاحتلالها.

هدف الاحتلال التركي تدمير البنية التحتية وفشل مشروع الإدارة الذاتية

في هذا السياق، قال الرئيس المشتركة لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سلمان بارودو تتعرض مناطقنا منذ الـ 20 من شهر تشرين الثاني لقصف مدفعي وجوي ثقيل وعنيف من قبل دولة الاحتلال التركي، مضيفاً: "هذا القصف يجري أمام أنظار وصمت المجتمع الدولي، هدف الاحتلال التركي من هذا القصف وتدمير البنية التحتية وفشل مشروع الإدارة الذاتية وعمل بلبلة بين مكونات شمال وشرق سوريا".

وبين بارودو القصف التركي لمناطقنا طال المنشآت الحيوية مثل منشأة النفط والغاز، وحتى المشافي وصوامع الحبوب، كما أن السجون ومخيمات التي تضم مرتزقة داعش لم تسلم من القصف التركي، وخاصة سجن جركين في قامشلو.

منشأة السويدية كانت تغذي المنطقة بالغاز المنزلي والتيار الكهربائي

ولفت بارودو أن المنشأة الأكثر تضرراً هي منشأة الغاز في السويدية، هذه المنشأة كانت تغذي شمال وشرق سوريا بـ 16 آلف أسطوانة غاز بشكل يومي، بالإضافة إلى أنها كانت تغذي 50% من التيار الكهربائي للمقاطعة من حيث المدن والنواحي والقرى.

5 منشآت أخرى خارج الخدمة

وأوضح بارودو أن المنشأة التي كانت تؤمن 16 آلف أسطوانة باليوم أصبحت الآن خارج الخدمة بالإضافة إلى خروج 5 منشآت نفطية أخرى عن الخدمة.

القصف له تأثير سلبي على المنطقة والمنشآت الحيوية

وأشار بارودو أن القصف التركي كان له تأثير سلبي جداً على مناطقنا والمنشآت الحيوية، خاصة أنها تغذي المنطقة بالتيار الكهربائي وتأمين أسطوانات الغاز المنزلي لسكان شمال وشرق سوريا.

الإدارة الذاتية ستحاول بكافة السبل والوسائل تأمين القطع

وقال الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سلمان بارودو بحسب إدارة هذه المنشأة أصبحت خارج الخدمة، وهناك صعوبة في تأمين هذه القطع، مؤكداً: "الإدارة الذاتية ستحاول بكافة السبل والوسائل تأمين القطع وتفعيل هذه المنشآت من أجل خدمة شعب شمال وشرق سوريا".

(م)

ANHA