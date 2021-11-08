الهجوم على روج آفا يعني نهاية أردوغان

خالد أرميش

الرأي السائد الذي يطفو على السطح هذه الأيام سواء على الجانب التركي أو بين الكرد، وكذلك في الرأي العام العالمي، هو أن أردوغان سيشن مرة أخرى هجمات احتلالية على روج آفا من أجل الحفاظ على سلطته. لقد ربط أردوغان وجوده باحتلال روج آفا، وقد يواجه بنتائج عكسية أثناء مساعيه الاحتلالية.

لا شعبية أردوغان ولا الحالة النفسية في تركيا ووضعها السياسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي، يشبه وضعها أثناء احتلال عفرين في 2018، ولا خلال فترة احتلال كري سبي وسري كانيه عام 2019.

تركيا وصلت إلى مرحلة الوجود واللاوجود. في السنوات الأخيرة ومن خلال السياسة الإمبريالية للدولة القومية، أظهرت تركيا أنها تمتلك قوة التدخل، ولكن يبدو واضحاً اليوم أن الأمر مجرد أضغاث أحلام.

تركيا أردوغان العدوانية، المتخبطة، لم تعد تلك الدولة المتعجرفة التي تستخدم خطاب التعجرف وترغب في محاسبة الجميع. إن تطاولاته التي تم التسامح معها خلال أوقات الأزمة الحرجة، لم تعد تلقَ أية استجابة في المنطقة وعلى المستوى العالمي، ولا يمكنه القيام بمثل هذه التطاولات بمفرده.

في ليبيا والبحر الأبيض والبلقان والقوقاز تعيش مرحلة انهيار. في الداخل أيضاً دخلت في موقف تحاول فيه إنقاذ يومها. عندما تتأزم في سياستها الخارجية، فإن ذلك يؤدي إلى تعميق الأزمة الداخلية أيضاً. هناك أيضاً اضطرابات خطيرة في الجيش. فعندما أصبحت البيروقراطية الداخلية لحزب العدالة والتنمية أكثر عدوانية مع تصريحات "سادات بكر"، فقد عانت أزمة اقتصادية عميقة مع العالم الخارجي، وكشفت عن وجهها الحقيقي بممارساتها غير الديمقراطية وغير القانونية. المشاكل السياسية والاجتماعية والدبلوماسية الخارجية والمحلية وكذلك الأزمة الاقتصادية العميقة التي اجتاحت جميع مكونات المجتمع، جعلت السلطة بانتظار اليوم الذي تنقذ فيها نفسها.

لكن الحقيقة الخفيّة خلف كل هذا هي أن أردوغان أراد الاستفادة من صراعات القوى العالمية في المنطقة، وتنفيذ مجازر إبادة ضد الشعب الكردي. كان الهدف من كل هذا هو أن تصبح قوة إقليمية كبرى، لكنها لم تحصل على أية نتيجة من هذه السياسة أيضاً.

أصبحت تركيا أردوغان في وضع حرج داخلياً، وكذلك على المستوى الإقليمي والعالمي، برزت حقيقة أن مقاومة حزب العمال الكردستاني التي تطورت في السنوات الأخيرة باتت تتجه بتركيا إلى النهاية.

عندما خرج وذهب إلى جبال كردستان، ظنّ أنه سوف يتمكن خلال وقت قصير من استغلال الخيانة الداخلية للحزب الديمقراطي الكردستاني وبالتالي مضاعفة قوتها. الجيش التركي بدأ بالانهيار تدريجياً أمام المقاومة التاريخية لمقاتلي الكريلا.

في السنوات الأخيرة، وبحجة حزب العمال الكردستاني استهدف الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان. حصل على موافقة ودعم غير محدود من المجتمع الدولي. خلال الهجمات الخارجية والداخلية، استطاع كسب الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جانبه، واعتقد أنه سوف يتمكن من القضاء على نضال الشعب الكردي من أجل الحرية خلال وقت قصير. ونفذت هجمات إبادة جماعية في شنكال ومخمور وروج آفا، وكان آخرها ضد الكريلا في جبال كردستان بأحدث التقنيات.

لكن على الرغم من كل هذا، فإنها لم تحصل على النتيجة المرجوة لا في شنكال ولا في مخمور ولا في جبال كردستان. وعلى صعيد السياسة الداخلية عملت على التأثير على حزب الشعوب الديمقراطي مادياً ومعنوياً من خلال الضغط والاحتجاز والاعتقالات والاعتداءات. لكن لم تحقق أي نتائج. ومع ملف الإغلاق الأخير حاول القضاء عليه نهائياً.

الحجة والذريعة الرئيسية للهجوم على جميع الكرد كانت حزب العمال الكردستاني. لكن مقاتلي كريلا كردستان، الذين طوروا في هذا الفترة تكتيكات حربية محكمة للغاية، وحركة حزب العمال الكردستاني، التي تنتهج السياسة بمهارة على طاولة الذئاب، ساهمت في فضح الدولة التركية، وبنفس القدر ساهمت في فضح الكرد الخونة والمتعاونين مع الدولة التركية أمام الرأي العام العالمي بأسره.

في هذه المرحلة ومع هزيمة أردوغان وحلفائه، حزب الحركة القومية- الحزب الديمقراطي الكردستاني، بدأ الحديث عن هجوم جديد لاحتلال روج آفا.

يتحركون بناء على الهيمنة النفسية لمرحلة احتلال عفرين وسري كانيه، شبكات الأعداء والخونة هذه تخطط لتجاوز هزيمتهم عبر احتلال روج آفا، لكن من المؤكد أن الوضع لن يسير وفقاً لحساباتهم.

وبغض النظر عن محاولتهم تجاوز هزيمتهم من خلال روج آفا، فإن هجوماً جديداً وإبادة جماعية في روج آفا سيضع نهاية لحكم أردوغان وبهجلي الفاشي ونهج الخيانة في كردستان.

يمكن لتركيا، لأردوغان وبهجلي شن هجوم احتلالي جديد في كل مكان في روج آفا، أعتقد أنه سيفعل. السؤال ليس مكان الهجوم والغرض منه، السؤال هو ما هي العواقب التي ستجلبها الحرب معها؟ في أي هجوم جديد، هناك احتمال كبير أن يتلقى ضربة موجعة واحتمال كبير لإلحاق الهزيمة بهم. في هذه الحالة تزداد فرص السعي من أجل تحرير الأراضي المحتلة سابقاً. الشعب الكردي برمته سوف يتحرك من أجل روج آفا، وسوف تظهر مرحلة جديدة من التضامن مع روج آفا كما حدث من أجل كوباني في 6 – 7 – 8 تشرين الأول.

سوف تتحرك شعوب العالم أيضاً، يمكن لأي إبادة جماعية ضد الكرد أن تؤدي إلى تشكيل جبهة عالمية مشتركة. يمكن لقوات الدفاع في روج آفا، التي حققت نتائج كبيرة على الأرض في عفرين وسري كانيه وكري سبي، استخدام تكتيكات جديدة لمفاجأة جيش المحتل أردوغان ومرتزقته وإخراجهم من روج آفا.

على الرغم من عدم وجود حرب الآن وهناك جدل حول إمكانية نشوب أية حرب، فإن احتمال نشوب مثل هذه الحرب من وجهة نظري سيؤدي بالتأكيد إلى مثل هذه النهاية.

من جهة اكتسبت القوات العسكرية المزيد من التجارب خلال حربها ضد مرتزقة داعش وحربها ضد الدول، وكذلك التحضيرات التي تمت حتى الآن، يضاف إليها السخط الاجتماعي ضد الدولة التركية ومرتزقتها، كل هذه الأمور تحدد من الآن نتيجة أي هجوم على روج آفا.

ولهذا فإن أردوغان يعيش الآن في الأيام الأولى للحرب التي سيخسرها في روج آفا ويستعد لها. من المؤكد أن مثل هذه الحرب ستضع حداً لدكتاتورية أردوغان وبهجلي..

وليس هذا فقط، بل إنها سوف ترمي بشبكة الخيانة والتبعية في كردستان المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الوطني الكردي، إلى مزبلة التاريخ. وتفتح الطريق أمام الوحدة الوطنية في كردستان.

الموضوع المهم هو أن النظام العنصري لأردوغان وبهجلي يتخذ من حزب العمال الكردستاني ذريعة وحجة لمهاجمة روج آفا. في الفترة الأخيرة تتطور نقاشات في برلمانات القوى الدولية، تتعلق بإخراج حزب العمال الكردستاني من قائمة المنظمات الإرهابية، وسوف تتطور هذه النقاشات مستقبلاً. وفي النتيجة سوف يتحرر حزب العمال الكردستاني من هذه السياسة الظالمة التي فرضتها الدولة التركية

إن معركة روج آفا تتمتع بالقدرة على خلق مثل هذا المستقبل. يجب أن يتم تجسيد ذلك خطوة بخطوة وكل يوم وليس فقط خلال فترة الحرب، والاستعداد لمرحلة الحرب وفق هذا المفهوم. إن سلطة أردوغان – بهجلي الفاشية سوف تهزم في روج آفا، وسوف يفتح الشعب الطريق أمام دمقرطة تركيا. وليس في تركيا فقط، بل إن حكومة دمشق أيضاً سوف تضطر إلى فتح قنوات الحوار والمفاوضات من أجل بناء نظام ديمقراطي، وسوف تدخل الإدارة الذاتية إلى مرحلة الاعتراف الرسمي.

بناء على كل ما ورد، يجب ألا نكون في انتظار يوم المعركة، بل يجب أن نستعد منذ الآن ونعزز البنى التحتية السياسية والعسكرية والدبلوماسية في أعلى المستويات.

ANHA