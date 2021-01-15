الهجمات مستمرة... مواطنون: بالتكاتف سندحر الاحتلال وروسيا شريكة في الهجمات

يستمر الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" في هجماتهم على مناطق شمال وشرق سوريا، ورغم اتساع الهجمات لتشمل القواعد الروسية في المنطقة، إلا أن "الضامن" الروسي يلتزم الصمت حيال هذه الهجمات.

العديد من المراقبين للشأن السوري يشيرون إلى أن الصمت الروسي دلالة على وجود اتفاقات جرت في الخفاء بين المحتل التركي و"الضامن" الروسي، للضغط على الإدارة الذاتية لتسليم المنطقة إلى قوات حكومة دمشق.

الشعب في شمال وشرق سوريا يؤكد وقوفه إلى جانب قواته لدحر الاحتلال التركي، وإفشال كافة المخططات والمؤامرات التي تحاول كلٌّ من روسيا والاحتلال التركي تنفيذها في المنطقة.

الرئيس المشترك لمجلس منطقة تل تمر جوان ملا أيوب، قال في لقاء أجرته معه وكالتنا "تنظيمنا للفعاليات هو لرفع صوتنا إلى العالم لكي يضع حدًّا للاحتلال التركي ومرتزقته حيال هجماتهم والانتهاكات التي يمارسونها بحق شعوب المنطقة".

أيوب أدان صمت "الضامن" الروسي والدولي حيال الجرائم التركية في نواحي عين عيسى، وتل تمر وزركان، وأضاف "الانتهاكات تجري أمام مرأى الضامن الروسي وصمته دليل مشاركته".

وشدد ملا أيوب على وقوف كافة المكونات إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية لدحر الاحتلال التركي ومرتزقته وقال "بتكاتفنا ووقوفنا إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، سندحر الاحتلال التركي ومرتزقته، ونكون سدًّا منيعًا أمام كافة الهجمات التي تطال مناطقنا".

عضوة اتحاد المرأة الشابة في ناحية زركان، دنيا الفريح، أوضحت أن الهدف من هجمات الاحتلال التركي المتواصلة "هو النيل من عزيمتنا وتشتيت مكونات المنطقة المتعايشة وفق أسس مشروع الأمة الديمقراطية التي انبثقت من فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان".

وشددت على أن هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته تزيدهم قوة وعزيمة وإصرارًا بالسير على خطا الشهداء لتحقيق أهدافهم، وتحرير كافة الشعوب وأرضهم من أيدي المحتل.

فيما دعت من جانبها، عضوة اتحاد المرأة الشابة في ناحية تل تمر، راما إبراهيم، كافة مكونات المنطقة والفئات الشابة بالالتفاف حول قسد، للوقوف في وجه المؤامرات والمخططات التي تطال المنطقة والمشروع الديمقراطي في ظل الإدارة الذاتية.

(هـ ن)

ANHA