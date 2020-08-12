الهجمات التركية...قوات حرس الحدود العراقي تنعي مقاتليها في بيان

وجاء في نص البيان: " بمزيد من الحزن والأسى تزف قيادة حرس حدود المنطقة الأولى شهداءها الأبطال وهم: الشهيد البطل (العميد / محمد رشيد سليمان) آمر اللواء الثاني حرس الحدود، والشهيد البطل (العميد/ زوبير حالي برادوستي) آمر الفوج الثالث حرس الحدود، وذلك يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٠/٨/١١ أثناء تأديتهم الواجب"

وأردف البيان بأن المقاتلين قُتلوا نتيجة اعتداء تركي على السيادة العراقية، وقال: " استشهد المقاتلون جراء قصف تركي بطائرة مُسيّرة في منطقة سيدكان بإقليم كوردستان العراق، تغمدهم الله برحمته الواسعة وبفسيح جناته، وألهم أهلهم الصبر والسلوان ".

(ش ع)