الهجمات التركية...قوات حرس الحدود العراقي تنعي مقاتليها في بيان

أصدرت قوات حرس الحدود العراقي بيانًا إلى الرأي العام، نعت فيه مقاتليها الذين قُتلوا نتيجة الغارات التركية على باشور كردستان.
العالم والشرق الأوسط 2020-08-12T11:14:00

وجاء في نص البيان: " بمزيد من الحزن والأسى تزف قيادة حرس حدود المنطقة الأولى شهداءها الأبطال وهم: الشهيد البطل (العميد / محمد رشيد سليمان) آمر اللواء الثاني حرس الحدود، والشهيد البطل (العميد/ زوبير حالي برادوستي) آمر الفوج الثالث حرس الحدود، وذلك يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٠/٨/١١ أثناء تأديتهم الواجب"

وأردف البيان بأن المقاتلين قُتلوا نتيجة اعتداء تركي على السيادة العراقية، وقال: " استشهد المقاتلون جراء قصف تركي بطائرة مُسيّرة في منطقة سيدكان بإقليم كوردستان العراق، تغمدهم الله برحمته الواسعة وبفسيح جناته، وألهم أهلهم الصبر والسلوان ".

 (ش ع)


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