الهجمات التركية على عين عيسى وكري سبي تقتل 5 مدنيين وتصيب 17 خلال شهر

وتعرضت قرى ريف مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى لهجمات عنيفة من قبل المحتل التركي ومرتزقته، استخدم في بعضها الأسلحة المحرمة دولياً، وقد تمكنت وكالتنا من توثيق كافة هذه الهجمات والأضرار التي نتجت عنها.

وبحسب ما رصدته وكالتنا أنه ومنذ بداية مطلع شهر أيلول الجاري قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته القرى الواقعة على الطريق الدولي M4 وهي كل من قرية "دبس، هوشان، خالدية، معلك، مخيم عين عيسى، الطريق الدولي، فاطسة، مشيرفة، مطعم صقر وقرية أبو نيتونة" قرابة 80 مرة، بالإضافة إلى محاولة التسلل التي حدثت بتاريخ 22 من الشهر ذاته في قرية دبس والتي حاولت فيها السيطرة على القرية والطريق الدولي التي تتبع ناحية عين عيسى 15 كم.

هذا واستخدمت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في هجماتها على تلك القرى الراجمات والصواريخ والأسلحة العنقودية المحرمة دولياً وقذائف الهاون وطائرات الاستطلاع.

كما وثقت وكالتنا بأن القصف العنيف على تلك القرى تسبب في إصابة قرابة 13 مدنياً وفقدان 5 لحياتهم من بينهم طفل يبلغ من العمر 17 عاماً في قرية دبس.

والشهداء هم كل من : مجيد العوض (35 عاماً)، مالك المحارب الحميد (٢٥ عاماً)، عيدان حمد العميري (٤٠ عاماً)، خموس البصيلي (١٧ عاماً)، حمد الخنيس الجربوع (٢٠ عاماً).

وعرف من المصابين أسماء 8 منهم وهم كل من: زينب محمد شريف (30 عاماً) ومحمد شريف العوض (83 عاماً) ومحمود الفسيح (19 عاماً) ويوسف محمد حاج حمادي (25 عاماً) والمواطنة ترفة مرعي، محمود فايز المنفي (20 عاماً)، عيسى تركي عباس، أحمد فجر شدهان (37 عاماً) حيث تمّ نقلهم إلى مشافي عين عيسى ومدينة الرقة.

وبالنسبة للأضرار المادية التي لحقت بممتلكات المدنيين فقد كان جلّها في قرية الدبس أثناء تسلل المرتزقة إليها، حيث تم سرقة 100 رأس من الأغنام بالإضافة لمصاغ ذهبي، وحرقهم لعدد من منازل الأهالي، بالإضافة لتدمير عدد من المنازل في قرية الخالدية والهوشان نتيجة القصف العشوائي الذي طالها.

وبتاريخ 23 من الشهر جاري كشف المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية عبر بيان حصيلة الهجمات وعملية

(ج)

ANHA