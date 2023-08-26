الحدائق العامة في مدينة كوباني متنفس للأهالي

وتوجد في مدينة كوباني 9حدائق، 4 حدائق كبيرة و5 صغيرة، تعتبر المتنفس الوحيد للأهالي إلى جانب غابة كوباني.

ورصدت وكالتنا مشاهداً من داخل حديقة كوباني العامة للأهالي وهم يتنزهون، ولأطفالهم الذين يستمتعون بالألعاب.

وحول إقبال الأهالي للحدائق العامة قال الإداري في حديقة كوباني العامة، ريبر هجانو: "لجذب الأهالي في مدينة كوباني نقيم حفلات الفنية والمسابقات ترفيهية، هدفنا الاساسي من خلال هذه البرامج الترفيهية هي إدخال البهجة لقلوب الأهالي وإعطاء جمالية للمدينة من حيث كثرة الالعاب فيها والاشجار خاصةً إنها تقع وسط مركز المدينة".

وأضاف ريبر: "مدينة كوباني بعد الدمار الشامل الذي لحقها إبان هجمات مرتزقة داعش، كانت بحاجة لإنشاء مشاريع مثل حدائق وزراعة الاشجار إلى جانب إعادة إعمارها لإعطاء جمالية لها".

هذا ويسعى القائمون على إدارة الحدائق في الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الفرات إلى إعادة تأهيل الحدائق بعد إهمالها في الأعوام الأخيرة بسبب تهديدات دولة الاحتلال التركي وهجماتها المتكررة على المدينة، والتخطيط لبناء 3 حدائق جديدة في المدينة.

(ن ك/د)

ANHA