الحدائق العامة في كوباني متنفس للأهالي

تعتبر الحدائق المتنفس الوحيد للأهالي في مدينة كوباني، حيث يوجد فيها 9 حدائق، منها 4 حدائق كبيرة و5 صغيرة، إلى جانب غابة كوباني.

ورصدت وكالتنا مشاهد غاية في الجمال للأطفال وهم يتحركون في جو من المرح والفرح، ويضحكون بصوت عالٍ جداً مستمتعين بالألعاب من داخل حديقة كوباني العامة.

عن إقبال الأهالي على الحدائق العامة، قال الإداري في حديقة كوباني العامة، ريبر هجانو: "نقيم حفلات فنية ومسابقات ترفيهية، لجذب الأهالي وإدخال البهجة إلى قلوبهم وإضفاء جمالية على المدينة، من حيث كثرة الألعاب فيها والأشجار، خاصة أنها تقع وسط المدينة".

وأضاف: "كانت مدينة كوباني بحاجة لمشاريع مثل الحدائق وزراعة الأشجار إلى جانب إعادة إعمارها، بعد الدمار الشامل الذي لحقها إبان هجمات مرتزقة داعش".

هذا، ويسعى القائمون على إدارة الحدائق في الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الفرات إلى إعادة تأهيل الحدائق بعد إهمالها في الأعوام الأخيرة؛ بسبب تهديدات دولة الاحتلال التركي وهجماتها المتكررة على المدينة، والتخطيط لبناء 3 حدائق جديدة في المدينة.

(ن ك/د)

ANHA