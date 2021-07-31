الحبيب: منفتحون لأي حوار جدي ينهي الأزمة السورية

تصريحات الحبيب جاءت خلال مراسم استذكار 15 شهيداً استشهدوا في شهر تموز في أعوام وأماكن مختلفة نظمه مجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا بمقاطعة قامشلو.

وحضر المراسم التي أقيمت ،اليوم، في صالة المركز الثقافي في ناحية جل آغا العشرات من أهالي الناحية وأسر الشهداء.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، أشاد الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة حكمت الحبيب خلال كلمة ألقاها بتكاتف مكونات شمال وشرق سوريا " مكونات شمال وشرق سوريا توحدت وقدمت الآلاف من التضحيات من أجل بناء مجتمع ديمقراطي حر والحفاظ على وحدة الاراضي السورية".

وذكّر الحبيب بالتهديدات المستمرة بالقضاء على تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا "المكتسبات التي تحققت بدماء الشهداء مستهدفة من قبل العديد من القوى التي تحاول النيل من إرادة ووحدة الشعوب".

وكرر الحبيب التأكيد على استعدادهم للحوار من أجل إنهاء الأزمة السورية " منفتحون على أي حوار جدي ينهي الأزمة السورية"، ولكنه انتقد " حكومة دمشق ما تزال متمسكة بذهنية المؤسسات الاستخباراتية".

بعدها تم عرض مقاطع مصورة عن الشهداء، واختتمت مراسم الاستذكار بقراءة وثائق الشهداء وتسليمها إلى ذويهم.

(ر ر/م)

ANHA