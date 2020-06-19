الحبيب: التفاهم الكردي يرسخ أخوة الشعوب والوحدة الوطنية السورية

أعلن وفدا أحزاب الوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني الكردي (ENKS) في 17 حزيران، ختام المرحلة الأولى من مفاوضات وحدة الصف الكردي، والتوصل إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة والوصول إلى تفاهمات أولية.

نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية حكمت الحبيب بارك التفاهمات الأولية بين الوفدين، وقال: "إن هذا الاتفاق يأتي في وقت حساس، وهي خطوة مهمة نحو دفع العملية السياسية في سوريا إلى الأمام، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية".

وأشار الحبيب إلى أن الملف الكُردي من الملفات المهمة في سوريا، والتفاهم الحاصل بين الوفدين يعد خطوة نحو الوحدة الوطنية السورية.

الحبيب أوضح أن الاتفاق الكردي- الكردي يقوي عمل الإدارة الذاتية، التي بُنيت بفضل تضحيات الآلاف من أبناء مكونات مناطق شمال وشرق سوريا، ليكون مشروعاً واقعياً يحافظ على هوية المكونات ويكون راسخاً في الدستور السوري الجديد.

ولفت الحبيب إلى أن الاتفاق بين القوى الكردية يرسخ مفهوم الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، ونوه إلى أنهم يتبنون مشروعاً ديمقراطياً لكافة السوريين بمختلف انتماءاتهم وأفكارهم.

وتوجه حكمت الحبيب بالشكر لكل من ساهم في نجاح هذه التفاهمات، وتمنى أن يخطو الوفدان خطوات سريعة على الأرض، ودعا كافة القوى والأحزاب السورية إلى القيام بخطوات مماثلة من أجل الوصول إلى حل سياسي يُنهي الأزمة السورية وحجج الدول المحتلة لسوريا.

(أ ب)

ANHA