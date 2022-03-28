الهآرتس: مناقشة التعاون الدفاعي ضد إيران في قمة إسرائيل للشرق الأوسط

خصص اليوم الأول للقمة العربية الإسرائيلية في النقب إلى حد كبير لحضور وزراء الخارجية للتعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل، بحسب تقرير لصحيفة الهآرتس الإسرائيلية.

واحداً تلو الآخر، هبط وزراء البحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر في مطار نيفاتيم في النقب. وكان من المقرر أن ينضم إليهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ليلة الأحد. استقبل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الضيوف عند مدخل فندق "Kedma" في كيبوتس سديه بوكير.

نظم لابيد القمة في غضون أيام، مباشرة بعد أن علم بزيارة بلينكن المخطط لها. لم يتم الإعلان عن أهدافها على الملأ. لم يتعهد أحد بإصدار الوزراء بيانًا مشتركًا ضد إيران، أو الضغط علنًا على بلينكن لإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الأميركية، أو الاتفاق على زيادة إنتاج النفط من قبل دول الخليج، حيث تسعى واشنطن لتقليل الاعتماد على النفط الروسي.

ومع ذلك، ظهرت أفكار للتعاون الدفاعي ضد إيران - أو لاستخدام المصطلحات الرسمية، "هيكل الأمن الإقليمي" - حتى في الاجتماعات الأولية. الهدف هو بناء قوة ردع ضد التهديدات الجوية والبحرية. وتوقعت مصادر مطلعة على المناقشات أن تنتهي القمة باتفاقات.

ومع ذلك، كان النجاح مضمونًا مسبقًا، كانت الصور التاريخية لأربعة وزراء خارجية عرب في فندق إسرائيلي يقع بالقرب من قبر "الأب المؤسس لإسرائيل"، ديفيد بن غوريون، دليلًا إضافيًا على التغيير الذي حدث في الشرق الأوسط منذ توقيع اتفاقيات إبراهام في عام 2020.

وأوضح وزراء الخارجية أنهم لن يتلقوا أسئلة من وسائل الإعلام بعد بياناتهم الختامية. وقال أحد الأشخاص المشاركين في تنظيم الحدث: "دعونا نأمل فقط أن ننجح في تحقيق إنجازات دبلوماسية".

العامل الأساسي الذي مكّن من عقد هذا الاجتماع "التاريخي" في النقب هو الفرصة التي أتاحها لوزراء الخارجية للقاء مباشرة مع بلينكن. في الأشهر الأخيرة، كانت جميع الدول المشاركة قلقة للغاية من التغيرات الدراماتيكية في السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة، وكذلك من تحويل الانتباه من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى روسيا والصين.

وحدد مكتب لابيد الفرصة بمجرد تأكيد بلينكن وصوله. أولاً، دعا وزيري الخارجية الإماراتي والبحريني، لأن هذين البلدين يشتركان بشكل مباشر في مخاوف إسرائيل بشأن التهديد الإيراني. في وقت لاحق، أعرب وزيرا الخارجية المصري والمغربي عن اهتمامهما ودعيا كذلك.

وقال الدكتور جيل مورسيانو، المدير التنفيذي لمعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية: "تلعب إسرائيل دورًا مهمًا كمحور يربط دول المنطقة بالولايات المتحدة، لا سيما في ضوء تصورهم المتزايد للتخلي الأميركي والبرود الكبير في العلاقات الأميركية الإماراتية. وهكذا انقلب العالم رأساً على عقب. إذا كانت الولايات المتحدة في الماضي هي الوسيط الذي أنشأ العلاقة بين إسرائيل والإمارات، فإن إسرائيل الآن هي التي تساعد في الحفاظ على العلاقة الخليجية الأميركية".

وستكون إيران محور اجتماعات عمل القمة التي ستعقد اليوم الاثنين. إسرائيل هي لاعب رئيسي في التحالف الإقليمي الناشئ لمواجهة هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ من قبل الحرس الثوري وأقمارها الصناعية الإقليمية على أهداف في الخليج وأماكن أخرى في المنطقة.

وقال مورسيانو: "الطريق إلى حلف شمال الأطلسي إسرائيلي شرق أوسطي يمر عبر واشنطن. إن فرص تحقيق تحالف دفاعي إقليمي دون دعم أميركي ضئيلة. على عكس إسرائيل، التي تلعب لعبة محصلتها صفر مع إيران، تلعب الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لعبة مختلفة تسعى إلى تعزيز الحوار مع جميع اللاعبين المعنيين، بما في ذلك إيران".

ولكن في كلتا الحالتين، فإن الاجتماع في إسرائيل هو بحد ذاته إشارة واضحة للنظام الإيراني، وكذلك للإدارة الأميركية التي تتفاوض حاليًا مع طهران. إن توثيق العلاقات الأمنية بين إسرائيل ودول الخليج والمغرب ومصر للتعامل مع هجمات الطائرات بدون طيار الإيرانية والبرنامج النووي هي حقيقة علنية.

اختارت الإمارات، والبحرين مؤخرًا، عدم التحدث علنًا عن المعركة ضد إيران. وقال مصدر دبلوماسي: "لكل دولة حساسيتها الخاصة بشأن القضية الإيرانية، سواء كانت الإرهاب أو القضية النووية. علينا أن نخطو بحذر بين هذه المصالح المختلفة".

تمامًا كما حدث في اجتماع الأسبوع الماضي في شرم الشيخ بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت وزعماء مصر والإمارات، ستناقش الأطراف أيضًا قضايا أخرى في القمة - نقص القمح الناجم عن التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، الأمر الذي يثير أزمة في سعر الخبز في جميع أنحاء المنطقة، وفي المشاريع الزراعية، وجهود لتصدير المزيد من النفط والغاز من الشرق الأوسط إلى بقية العالم في ظل التحرك العسكري الروسي.

قمة النقب التاريخية هي أيضاً دليل آخر على تراجع مكانة السلطة الفلسطينية في العالم العربي. على الرغم من أن القضية الفلسطينية ستكون مطروحة على الطاولة، لم يشترط أي من المشاركين في الاجتماع بأي نوع من المبادرات الدبلوماسية الإسرائيلية الفلسطينية.

(م ش)