الهآرتس: إسرائيل تحتاج لرئيس وزراء جديد لتحصّل مقعداً على طاولة بايدن الإيرانية

يبدو أن هناك جزأين من الحكمة التقليدية يؤكدان محاولة استئناف الاتفاق النووي الإيراني وسياسة إسرائيل بشأنه، بحسب تحليل لصحيفة الهآرتس الإسرائيلية.

الحكمة التقليدية في فيينا، حيث تتفاوض الولايات المتحدة (بشكل غير مباشر) وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا مع إيران على إطار عمل لعودة متبادلة للاتفاق، هو أن النتيجة الأكثر ترجيحًا هي اتفاق مؤقت.

ويدور النقاش حول التسلسل الدقيق والمراحل لعنصرين رئيسيين: الامتثال الإيراني، وخاصة تخصيب اليورانيوم الذي تقدم بشكل مثير للقلق، ورفع الولايات المتحدة للعقوبات الشديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في أيار/مايو 2018.

لكسب الوقت قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران (يونيو)، ولمنع تفاقم الوضع الراهن، تم تطوير فكرة اتفاقية مؤقتة. ستقوم إيران بتجميد تخصيب اليورانيوم وتعليق جميع الأعمال التي تنتهك بوضوح الاتفاقية، في حين أن الولايات المتحدة ستفك تجميد الأصول الإيرانية، ويفترض أنها فوز للطرفين، ولكن مؤقتًا فقط.

لم يتم بعد صياغة الخطوط العريضة لهذه الصفقة المؤقتة، وفي الواقع أنكر نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجودها، مدعياً ​​أنه "تتم صياغة اتفاق نهائي، الخلافات لم يتم حلها بالكامل لكن لقد وصلت المفاوضات إلى مرحلة يكون فيها العمل على نص نهائي أمرًا ممكنًا". لا يوجد ازدراء لهذا البيان، ولكن الاتفاق المؤقت القائم على تدابير بناء الثقة المتبادلة والفورية هو الأرجح في هذه المرحلة أكثر من اتفاق كامل.

والجزء الثاني من الحكمة التقليدية يتعلق بإسرائيل، فالافتراض السائد في إسرائيل هو أن الاتفاق المؤقت سيشكل الاتفاق النهائي، لكن هذه عملية طويلة جدًا وستكون إسرائيل قادرة على التأثير فيها. وصف تقرير صادر عن اجتماع لمجلس الوزراء الأمني ​​يوم الأحد تقييم إسرائيل بأن "الولايات المتحدة تندفع نحو اتفاق بأي ثمن".

وهذا، بالطبع، محض هراء، لو كانت الولايات المتحدة تريد اتفاقًا سريعًا، لكان بإمكانها ببساطة أن تعلن قبل أسابيع أنه يجب إعادة الاتفاق الأصلي على الفور مع رفع جميع العقوبات. لم تفعل ذلك لأن إدارة بايدن تعلم أن هناك حاجة إلى تعديلات وتوسعات.

بعد أن تلقت اللوم من قبل الولايات المتحدة بالثرثرة العدوانية والتصريحات الواسعة ضد أي نوع من الصفقات، يبدو أن إسرائيل تعيد ضبط التوازن. إذا كان الدافع وراء أفعال إسرائيل وتصريحاتها هو إغراء إيران بالتعنت لكي تقوم الأخيرة بصياغة مواقف أكثر تشددًا، فإن الاستراتيجية جاءت بنتائج عكسية.

تغيير قد يتطلب رئيس وزراء جديد

حتى الآن، إسرائيل مستعدة بشكل متأخر للانخراط في حوار مع الإدارة الأمريكية، ومن المقرر أن يتوجه كل من قائد الجيش أفيف كوخافي ورئيس المخابرات العسكرية تامير هايمان ورئيس الموساد يوسي كوهين إلى واشنطن لإجراء محادثات.

وعلى الرغم من أهمية هذه اللقاءات، ومهما كانت التحفظات الإسرائيلية القوية والبارزة بشأن التعامل مع إيران، فإن هذه الزيارات لا يمكن أن تحل محل حوار حميم وجاد قائم على الثقة بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء إسرائيل، ومن المستبعد حصول هكذا أمر مع رئيس وزراء كبنيامين نتنياهو. إنه يعاني من عجز لا يمكن التغلب عليه وجهوده في الدبلوماسية العامة لم تساعد قضيته أو تجعل الولايات المتحدة أكثر انتباهاً لحججه.

هذا هو الحال لدرجة أن بعض قادة الدفاع والاستخبارات الإسرائيليين يجادلون بأنه يجب على إسرائيل قبول حقيقة مزعجة: ستكون إيران "دولة ذات عتبة نووية" وبالتالي يجب على إسرائيل أن تركز ردعها ودبلوماسيتها على العقد المقبل، وهذا يعني تعزيز العلاقات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة بدلاً من خوض المعارك لمصالح سياسية.

وعلاوة على ذلك، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، وهي خطوة لم تكن تحظى بشعبية كبيرة لدى الموقعين الآخرين لكن نتنياهو أشاد بها. مع إجراء المملكة العربية السعودية لمحادثات هادئة مع إيران والإمارات العربية المتحدة لإجراء حوار دائم مع طهران، لا يوجد تحالف "مناهض لإيران".

وأدى فشل استراتيجية "الضغط الأقصى" لترامب في جعل إيران تركع على ركبتيها، وقرار إيران بالانتقام بخرق الاتفاقية من خلال تجديد التخصيب، وقرار جو بايدن باستئناف المحادثات، كلها نتائج غير مريحة ومتناقضة: أصبحت إسرائيل، وليس إيران، معزولة. أدى امتناع إسرائيل الواضح عن التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تفاقم هذا الأمر.

وكان الخطاب الإسرائيلي العدائي في الأسابيع الأخيرة، والذي تم تزيينه في كثير من الأحيان بلمسة من الغطرسة التي لا يمكن تفسيرها، دليلاً على عدم استشارة إسرائيل بشأن صياغة وتشكيل سياسة بايدن. ومع ذلك، هناك حجة يجب طرحها مفادها أن نتنياهو فضل عدم استشارته على الإطلاق.

ومن الممكن تصور أن تكون المشاورات الوثيقة مع الولايات المتحدة سيئة من الناحية السياسية لنتنياهو وهو يحاول تشكيل حكومة. لديه مصلحة خاصة في تضخيم أزمة الأمن القومي مع إيران، لذا فإن أي تعاون مع الولايات المتحدة بشأن تفاصيل صفقة جديدة سيكون مناقضًا لوضع إيران كقضيته الأساسية كرئيس للوزراء. وعلى العكس من ذلك، فإن الحوار مع واشنطن الذي يدخله ثم ينسحب منه لأنه "صفقة سيئة وخطيرة" من شأنه أن يصوره على أنه غير كفء وغير ناجح في إدارة العلاقات مع رئيس أمريكي.

ولكن مع وجود اتفاق مؤقت على الطاولة، إلى جانب الفشل في إخراج المحادثات عن مسارها، ترى إسرائيل الآن فرصة لإحداث بعض التأثير في صياغة اتفاق نهائي. لكن هذا لن يحدث إلا إذا كان هناك أيضًا تغيير شامل في المواقف والممارسات والمصداقية من الجانب الإسرائيلي، وهو تغيير قد يتطلب رئيس وزراء جديد يعمل مع الرئيس بايدن.

(م ش)