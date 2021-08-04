الهآرتس: العراق يواجه أزمة وجودية جديدة مع مغادرة القوات الأميركية

كانت العناوين الرئيسية التي خرجت من اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأسبوع الماضي تتمحور إلى حد كبير بإنهاء "المهمة القتالية" الأميركية في البلاد بحلول نهاية عام 2021، بحسب تقرير لصحيفة الهآرتس الإسرائيلية.

ولكن بالنسبة للعراقيين العاديين، فإن مقطع فيديو لعلي عادل البالغ من العمر 17 عاماً، والذي يعيش في بلدة الحلة، وناشد فيه الرئيس الأميركي، تناول مشاكل العراق الحقيقية بشكل أفضل. فالفتى اشتكى الطقس الحار في العراق، وكذلك الحريق الذي حصل في منشأة عراقية لفيروس كورونا الذي أودى بحياة العشرات وانقطاع التيار الكهربائي المستمر.

ولمّح عادل إلى ما رآه مشاكل البلاد، لكنه لم يكن مضطراً لأن يكون صريحاً بهذا الشكل: العراقيون يعرفون أن الحريق كان سبباً للفساد المستشري وسوء الإدارة. إنهم يعانون من موجات الحرارة لأن نظام الطاقة الكهربائية بالكاد يعمل.

انتشر نداء عادل على الإنترنت الشهر الماضي، وحصل على لقاء مع الكاظمي، بل ورداً من وزارة الخارجية الأميركية. لكن اجتماع بايدن-الكاظمي في 26 تموز أظهر أن اهتمام العالم لا يزال يركز على الأمن بدلاً من مشاكل العراق الاقتصادية العميقة.

وحتى في الوقت الذي تكافح فيه الدولة مع عودة ظهور داعش، والاغتيالات وعمليات الخطف من قبل المجموعات الإيرانية التي تعمل بالوكالة، يقول العديد من المراقبين إن الاقتصاد فاشل وأن الفشل في تقديم حتى أبسط الخدمات - أولاً وقبل كل شيء الكهرباء - يمكن أن يؤدي إلى انهيار الحكومة.

ويقول كبير المحللين في شركة كونترول ريسكس الشرق الأوسط الاستشارية ومقرها لندن، باتريك أوسجود: "هناك أزمة وجودية حادة على المدى المتوسط ​​في العراق. لن يكون عدم الاستقرار السياسي لاحتجاج 2019 هو الأخير، ويحتاج النظام إلى إيجاد إجابة أفضل، وإلا سيبدأ في الانهيار".

والعراق ليس الوحيد من بين دول الشرق الأوسط المحاصر بين درجات الحرارة المرتفعة القياسية هذا الصيف وشبكات الطاقة الكهربائية المتهالكة بسبب سنوات من قلة الاستثمار وإهمال الحكومة والفساد. لكن العراق قد يكون أكثر عرضة للتداعيات السياسية.

على الورق، يمتلك العراق وفرة من الطاقة. لديها خامس أكبر احتياطي للنفط في العالم. أبرمت الحكومة اتفاقيات لشراء الطاقة من إيران ودول أخرى، كما أن وفرة الشمس ورياح الصحراء تجعلها مكاناً مثالياً لإنتاج الطاقة المتجددة. يجب أن تمنحها عائدات النفط التي تبلغ عشرات المليارات من الدولارات سنوياً الموارد المالية لضمان الطاقة للجميع.

ولكن كل هذه الأصول تبددت بسبب مجموعة من المشاكل الأمنية المزمنة والخلل الحكومي، على الرغم من أن الحكومة العراقية أنفقت أكثر من 80 مليار دولار في تحسين النظام الكهربائي.

والنتيجة هي أن العراق يولد اليوم 18 غيغاوات من الطاقة بينما يبلغ الطلب 26-28 غيغاوات، وفقاً لأوسجود.

منذ عام 2013، وفرت إيران ما يصل إلى ثلث احتياجات العراق، خاصة خلال ذروة أشهر الصيف، من خلال تصدير الكهرباء والغاز الطبيعي لتشغيل المحطات العراقية. لكن في حزيران قطعت طهران الإمدادات.

مافيا المولدات

عندما تنطفئ الكهرباء، تقوم المولدات المنزلية ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص الذين يستخدمون أنظمة مجهزة بتعويض النقص. هذا الأخير، المعروف باسم "مافيا المولدات"، لها مصلحة في فشل الشبكة الوطنية من أجل زيادة الأرباح. ويعتقد أنهم وراء العديد من الهجمات على أبراج الكهرباء والبنية التحتية الأخرى. في الواقع، قد تتقاطع مصالحهم مع داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي لديها أجندتها الخاصة في زرع الفوضى.

ولكن أوسجود يقول إن العقبة الأكبر هي أن العراقيين عادة لا يدفعون مقابل الكهرباء، مما يعني أن تكاليف تشغيل النظام وتطوير البنية التحتية يجب أن تدفعها الحكومة بما يصل إلى حوالي 12 مليار دولار في السنة.

وتقول خبيرة استراتيجيات المخاطر الاقتصادية راشيل زيمبا/ "إنه حتى لو كانت الحكومة فعالة، فإن مشاكل القوة في العراق متنوعة للغاية، وليس من الواضح من أين يمكن أن تبدأ. أعتقد أن التحدي فيما يتعلق بالعراق هو أن هناك العديد من التحديات في نفس الوقت".

وناقشت الحكومة يائسة مؤخراً خيار تطوير الطاقة النووية لسد فجوة الكهرباء، وهو اقتراح يصفه أوسجود بأنه "سخيف للغاية" في مواجهة وضع البلاد.

نمو سخيف

انخفض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10 في المائة مع جفاف الطلب العالمي على النفط وهبوط الأسعار. كافحت الحكومة لدفع الرواتب ولم يتبق سوى القليل لشبكة الكهرباء.

تعافت أسعار النفط هذا العام، وزادت منظمة البلدان المصدرة للبترول حصة إنتاج العراق. لكن العراق لم يخرج من الحفرة بعد. ويقدر البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة ضئيلة تبلغ 1.9 في المائة.

وتراجعت الإيرادات الحكومية، وحتى في الأيام الأفضل، فإن نظام المحسوبية الهائل، حيث تقوم الأحزاب السياسية بتوزيع وظائف القطاع العام على أنصارها، يستهلك 70 في المائة من ميزانية الدولة. لم يتبق الكثير لتطوير البنية التحتية.

وتقول راشيل زيمبا: "ميزانية العراق الخاصة لن تكون قادرة على التعامل مع هذا. العراق يواجه تحدياً أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إلا أنه يعاني من عبء ديون لا يمكن تحمله".

كما لا يمكن للعراق الاعتماد على مكافأته النفطية بالطريقة التي اعتاد عليها، حتى لو انتعش الطلب والأسعار إلى مستويات ما قبل وباء كورونا. تتفاقم مشاكل العراق بسبب النمو السكاني السريع وتغير المناخ. يتزايد عدد العراقيين بأكثر من 2.3 في المائة سنوياً، ويهاجر الناس إلى المدن حيث يستخدمون المزيد من الكهرباء، وقد عززت موجات الحر الشديدة في الصيف من استخدام مكيفات الهواء. والنتيجة هي أن الطلب على الطاقة يتزايد بسرعة بنسبة 7 إلى 10 في المائة سنوياً، وفقاً لعلي الصفار، محلل الطاقة في وكالة الطاقة الدولية.

(م ش)