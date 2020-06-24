الغلاء والدولار يحركان الشارع اللبناني مجدّدًا... جرحى وقطع طرقات

ففي بيروت سقط عدد من الجرحى خلال مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية على جسر الرينغ بعد قطعهم السير، وقد وصلت فرقة من قوى مكافحة الشغب إلى الجسر، بعد أن افترش بعض المحتجين الأرض، مرددين العديد من الشعارات الداعية إلى التحرك غدًا احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع سعر الدولار.

وفي الشمال، وقع إشكال بين عدد من الشبان في منطقة أبي سمراء في طرابلس حيث تطور الإشكال إلى تضارب فيما بينهم، أصيب على إثرها أحد الشبان بعد الاعتداء عليه بعبوات زجاجية على رأسه، وعمل جهاز الطوارئ في الجمعية الطبية على إسعافه ونقله إلى مستشفى الشفاء للعلاج، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان.

كما قطع عدد من المحتجين مسارب ساحة النور في طرابلس، وأوتوستراد طرابلس - عكار في محلّة باب التبانة بالعوائق والحجارة احتجاجاً على الغلاء والتقنين القاسي للكهرباء وتردي الأوضاع المعيشية.

كما أقدم محتجون في عكار على قطع الطريق الدولية الرئيسة بالاتجاهين عند جسر نهر البارد في بلدة المحمرة العكارية بالإطارات والعوائق احتجاجاً على تداعي الأوضاع المعيشية.

)ز غ)