الفيتوري: الاحتلال التركي للغرب الليبي يهدد بعدم إجراء الانتخابات

وندد رضوان الفيتوري، المحلل السياسي الليبي، بالاحتلال التركي السافر المعلن لليبيا، على الرغم محاولة تجميله من قبل إعلام المنطقة الغربية ومحاولة شرعنته بطريقة قانونية، معتبرًا أنه "احتلال واضح وصريح ومباشر".

وأضاف الفيتوري في تصريح خاص لوكالتنا: "رأينا قبل أيام الحرب المستعرة بين ما يعرف بميليشيات 444 وميليشيات غنيوة وكل منهم له حلفاؤه. وعندما نتحدث عن ميليشيات 444 التي توجد غرفة عملياتها بالكامل في تركيا وتخضع لأوامر مباشرة من تركيا ولها ميزانية خاصة بحسب اعترافهم".

تركيا تسعى للبقاء مطولاً .. لا انتخابات إذاً

وأوضح المحلل السياسي الليبي أن "هذه الميليشيات تخضع للنفوذ التركي وتتلقى تعليماتها منها وليس لما يسمى الأركان الكرتوني"، مشيرًا إلى أن الحرب تدور بين ميليشيات طرابلس وميليشيات مصراتة للسيطرة على طرابلس.

وأشار الفيتوري إلى أن تركيا "تتوسع وتنشئ في كل مدينة صغيرة مطارًا أو قاعدة صغيرة أو قاعدة بحرية، وتسعى لأن تقيم لعشرات السنوات ولا تلتزم بأي بيانات دولية ولا قرارات مجلس الأمن".

ولفت إلى أن تركيا تضرب بعرض الحائط كل قرارات المجتمع الدولي، وتبني في قاعدة الوطية منشآت جديدة وتدخل أسلحة جديدة، وأضاف: "هناك أنباء عن جسر جوي على وشك حدوثه بين تركيا والمنطقة الغربية يحمل آلاف الأفغان".

ويرى الفيتوري أن "الغرب الليبي محتل تمامًا من قبل تركيا، وأنقرة تصرح علنًا بذلك، وإلا ما معنى أن المسؤولين الأتراك ينزلون في مطار معيتيقة بدون إذن مسبق ودون تنسيق مع القيادات الليبية ويجتمعون في قاعدة معيتيقة مع ضباطهم، فيما يمنع دخول أي أحد ليبي لغرف المداولات والعمليات في معيتيقة".

واعتبر أن هذه المجموعات المسلحة الليبية هم "جنود مخلصون لتركيا في الغرب الليبي، وإذا استمر الحال على هذا المنوال فبالتأكيد لن تكون هناك انتخابات".

وقال المحلل السياسي الليبي في ختام حديثه: "عن أي انتخابات نتحدث وهناك حرب فعلية بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، وانتهاكات تركية في ليبيا تمثل احتلالًا سافرًا للبلاد".

(ح)

ANHA