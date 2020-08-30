الفيروس التاجي يتخطى عتبة 25مليون إصابة في العالم

بلغت الإصابات بـفيروس كورونا أكثر من 25 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس.

وقالت الوكالة إن الإحصاء الذي أجرته يستند إلى مصادر رسمية، مشيرةً إلى أنه تم تسجيلها في الساعة 4:20 صباحًا يوم الأحد، وأضافت أن عدد الإصابات المعلنة، حسب هذا التعداد، 25,029,250 إصابة، بينها 842,915 حالة وفاة.

وسجلت الولايات المتحدة والبرازيل 4 من كل 10 إصابات، وهما البلدان الأكثر تضررًا بتفشي فيروس كورونا، وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 5,960,652 إصابة، منها 182,760 حالة وفاة، أما في البرازيل، فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات 3,846,153 إصابة، من بينها 120,262 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة الهندية اليوم، أنه تم تسجيل أكثر من 78 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي منذ بدء انتشار الوباء، ليتجاوز عدد الإصابات أكثر من 3.5 مليون إصابة.

(ي م)