الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان توجّه نداء إنسانياً عاجلاً لمساعدة السوريين

وطالبت الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان والمنظمات والهيئات المعنية الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا، في بيان، هيئات الأمم المتحدة والدول الدائمة في مجلس الأمن والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتدخل العاجل والعمل على نجدة السوريين المنكوبين في مختلف المواقع والأماكن السورية المنكوبة والتي ضربها الزلزال، ومن أجل المساعدة العاجلة في البحث تحت الأنقاض عن مئات الأسر لمعرفة مصيرهم.

وأضافت "إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين املنا بالرجاء في المساعدة العاجلة في انقاذ المختفين تحت الأنقاض حتى الآن".

ويذكر أن الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان تضم 92 منظمة ومركز وهيئة في داخل سوريا.

(ف)

ANHA