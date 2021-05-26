الفورين بوليسي: اليونان وعلى عكس تركيا تحقق عودة كبيرة في شرق المتوسط

مع عودة وزير خارجية اليونان مؤخرًا من مهمة سلام إلى إسرائيل وفلسطين، وانتقال رئيس وزرائها إلى شمال إفريقيا من طرابلس إلى القاهرة، تستعيد اليونان عودة دبلوماسية كبيرة حول شرق البحر المتوسط، بحسب مجلة الفورين بوليسي الأميركية.

وبالفعل، فإن زيارة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في 18 أيار/ مايو إلى إسرائيل وفلسطين - وهي رحلة تضمنت أيضًا توقفات في الأردن ومصر - ليست سوى أحدث مشروع أجنبي في عام دبلوماسي محموم لأثينا. ففي نيسان/أبريل، على سبيل المثال، أعارت اليونان صواريخ للسعودية، بينما طار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى طرابلس لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا. كما أجرى دندياس ومسؤولون يونانيون آخرون محادثات لا حصر لها مع مصر والأردن وقبرص والإمارات العربية المتحدة.

وكانت العلاقات مع الدول الأوروبية الأخرى جيدة أيضًا، حيث أصبحت فرنسا على وجه الخصوص شريكًا أمنيًّا رئيسيًّا حيث وافقت على تزويد أثينا بطائرات حربية في كانون الثاني/يناير. وفي مايو، وصف وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس العلاقات مع الولايات المتحدة بأنها "في أعلى مستوياتها على الإطلاق". لكن التركيز الواضح للطاقة الدبلوماسية لليونان كان في البحر الأبيض المتوسط.

وقال في هذا السياق رئيس برنامج تركيا في المؤسسة اليونانية للسياسة الأوروبية والخارجية في أثينا إيوانيس إن غريغورياديس: "هناك بالتأكيد شهية جديدة في أثينا للمشاركة في جميع أنحاء المنطقة، اليونان تستعيد نفوذها في منطقة أهملتها لسنوات، ووراء هذا النشاط الجديد قلق قديم بشكل خاص من تركيا".

وقال مدير مركز الدراسات الدولية والأوروبية في جامعة قادر هاس بإسطنبول ديميتريوس تريانتافيلو: "إن التوترات المتزايدة مع أنقرة بشأن مجموعة من القضايا المختلفة جعلت العام الماضي دعوة للاستيقاظ للدبلوماسية اليونانية. وعلى الجبهتين الدبلوماسية والأمنية، أدركت اليونان أن الوقت قد حان لإعادة التفكير الاستراتيجي الكبير".

وبدأت أثينا في بناء وتطوير العلاقات مع القوى الإقليمية المعنية أيضًا بالسياسة التركية، وكانت إحدى النتائج منتدى غاز شرق المتوسط​​، الذي ضم قبرص ومصر وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية، وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مراقبين، وكانت الإمارات العربية المتحدة عضوًا مرشحًا.

وعلى الرغم من أن المنتدى - الذي تم إطلاقه رسميًّا في سبتمبر 2020 - يهتم بشكل أساسي باستغلال الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، إلا أنه أرسل رسالة إلى أنقرة مفادها أن اليونان وقبرص بعيدتان عن العزلة.

وفي أوائل أبريل أيضًا، زار ميتسوتاكيس طرابلس وأعاد العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا. وأثناء وجوده هناك، فتح أيضًا نقاشًا مع الحكومة الليبية المؤقتة حول الاتفاق البحري التركي 2019 المثير للجدل. واتفقوا على إجراء المزيد من المحادثات حول هذه القضية، ولكن هذه لم تحدث بعد.

وتعمل أثينا أيضًا على تطوير علاقتها مع باريس، التي أصبحت تعتبر تركيا تهديدًا للاستقرار الإقليمي، وللسلام في الداخل لأن فرنسا قلقة من أن تؤجج تركيا المشاعر بين مسلمي فرنسا، وفي عام 2020، وافقت فرنسا على بيع طائرات رافال المقاتلة والفرقاطات البحرية لليونان وشاركت منذ ذلك الحين في العديد من التدريبات العسكرية المشتركة.

وقال الزميل الباحث في قسم العلوم السياسية والإدارة العامة بجامعة كابوديستريان في أثينا أثناسيوس مانيس: "في حالة الاتحاد الأوروبي، نجحت اليونان في إقناع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بصياغة سياسة الاتحاد الأوروبي المزدوجة المتمثلة في العصا والجزرة والمرتبطة مباشرة بسلوك تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط​​"، وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، على سبيل المثال، سحبت تركيا سفينتها البحثية الزلزالية "Oruc Reis" من البحر الأبيض المتوسط ​​بعد أن هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا، ومع عودة السفينة بأمان إلى الميناء، اتخذ الاتحاد الأوروبي بعد ذلك خطًّا أكثر ليبرالية، مؤجلًا اعتبارات العقوبات حتى اجتماع لاحق، بينما شدد في استنتاجات المجلس الأوروبي في 11 كانون الأول (ديسمبر) على أن "أجندة الاتحاد الأوروبي وتركيا الإيجابية لا تزال مطروحة على الطاولة" فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة.

وفي غضون ذلك، أعطى انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة دفعة للعلاقات بين اليونان والولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يكون الرئيس الجديد أكثر صرامة تجاه تركيا. على سبيل المثال، بعد الانتخابات، لم يتصل بايدن بأردوغان حتى 23 أبريل، وعندها فقط أخبره أنه على وشك الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن. ومن المقرر توقيع اتفاقية تعاون عسكري ثنائي جديدة بين أثينا وواشنطن هذا الصيف، ومن المرجح أن يتم توسيع القاعدة الأميركية في خليج سودا بجزيرة كريت اليونانية نتيجة لذلك.

وقال نائب رئيس صندوق مارشال الألماني في بروكسل إيان ليسر: "كل هذا ساعد أثينا وأعطى رسالة مفادها أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يرون في الوقت الحاضر اليونان كعضو كامل العضوية في النادي".

وقال غريغورياديس إن اليونان لم تكن قادرة حقًّا على القيام بهذه التحركات إلا "بسبب إخفاقات السياسة الخارجية التركية". قبل سنوات، كان من الأصعب بكثير على مصر أو إسرائيل الانضمام إلى اليونان خوفًا من تنفير تركيا.

في الوقت نفسه، فإن العزلة التركية هي أيضًا مصدر قلق كبير لأثينا، وأضاف غريغورياديس: "تدرك أثينا أنها ستكون دائمًا أكثر راحة مع تركيا ذات التوجه الغربي أكثر من تلك المعادية للغرب".

(م ش)