الفتح يدعو إلى إخراج القوات التركية من العراق

قال عضو تحالف الفتح، غضنفر البطيخ، في حديث لوكالة روج نيوز، إن "التصدي للاعتداءات التركية يكمن في تطبيق قرار البرلمان السابق بإخراج جميع القوات الاجنبية من العراق"، مبيناً أن "المرحلة المقبلة في مواجهة التوغل والقصف التركي تحتاج إلى هندسة وتخطيط سياسي".

وأضاف أن "المرحلة التي تمر بها البلاد خطيرة جداً، ولا تتحمّل أن يصاحبها الدم العراقي كما حدث مؤخراً في محافظة دهوك والذي شهد مقتل وإصابة أكثر من 27 شخصاً، لذلك السيطرة على القوات الاجنبية مهمة".

وأشار إلى "ضرورة تشكيل لجان مختصة للكشف عن نقاط وأماكن وجود القوات التركية والسيطرة عليها بشكل كامل قبل فوات الأوان".

وكان قد أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في وقت سابق، أن العراق وجّه 296 مذكرة احتجاج لتركيا، إلا أنها تجاهلتها.

وقال حسين في كلمته في جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن الاعتداء التركي على محافظة دهوك: "العراق يرحب ببيان مجلس الأمن للتنديد بالاعتداء التركي الصارخ"، مؤكداً أن "الجيش التركي ارتكب عدواناً ضد أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه، وأن العدوان التركي أسفر عن استشهاد 9 مدنيين من ضمنهم طفلة واحدة وجرح 33 مدنياً"، مبيناً أن "الاعتداء التركي يُشكل عدواناً عسكرياً على سيادة العراق وتهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي".

وأضاف "جمعنا الأدلة من موقع الاعتداء وتضمنت شظايا مقذوفات مدفعية ثقيلة يستخدمها الجيش التركي، وأن العدوان الأخير يعد دليلاً ملموساً أمام المجلس على استمرار تركيا بتجاهل مطالبات العراق بإيقاف انتهاكاتها"، مؤكداً أن "العراق وجّه إلى تركيا 296 مذكرة احتجاج على انتهاكاتها، مندداً أمام المجتمع الدولي من جديد بالوجود غير الشرعي للقوات التركية في الأراضي العراقية".

وأثار هجوم دولة الاحتلال التركي على زاخو وارتكابها للمجزرة، ردود فعل من مسؤولين عراقيين وعرب وغربيين، كما طالبت جميع القوى السياسية في العراق باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فعلية لإيقاف الهجمات التركية، ونددت بموقف حكومة الكاظمي الضعيف.

(م ش)