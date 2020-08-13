أدانت الفصائل الفلسطينية في بياناتٍ منفصلة اتفاق السلام الإسرائيلي – الإماراتي، ووصفته بـأنه "طعنة في الخاصرة".

وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: " إن الاتفاقية تطور خطير في وتيرة التطبيع، حيث يمثل طعنة غادرة في تضحيات الشعب الفلسطيني".

وأضاف: " أن الاتفاق لن يمنح أي شرعية للاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية"، لافتاً إلى أن: "استمرار التطبيع بهذه الوتيرة، يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وتابع: " الاحتلال الإسرائيلي سيبقى العدو الرئيسي للشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية، حيث قال: "سنواصل حشد كل طاقات شعبنا وأمتنا لعزله وطرده عن أرضنا".

في السياق نفسه، وصف محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي" اتفاق التطبيع بين دولة الإمارات وإسرائيل بالـ " سقوط السياسي والأخلاقي والاستراتيجي".

وقال الهندي: "إن هذا الاتفاق سقوط سياسي وأخلاقي واستراتيجي، وهو مجرد إظهار للعلاقات السرية المشبوهة القائمة منذ سنوات بين العدو والنظام في دولة الإمارات"، بحسب ما جاء على موقع الحركة الالكتروني".

وأكد أن: "هذا الاتفاق يمثل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى أن: "التستر بتأجيل خطة الضم هو تهافت رخيص ومحاولة فاشلة لتبرير خيانة فلسطين والأمة".

وأدانت الفصائل الفلسطينية الأخرى في بياناتٍ ثانية، اطلعت عليها وكالتنا، الاتفاق الإماراتي – الإسرائيلي، وقالت: " إنه مؤامرة جديدة ضد الشعب الفلسطيني وقضيته".

)ع م)