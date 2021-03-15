الفصائل الفلسطينية تناقش ملفات متعلقة بالانتخابات في القاهرة 

ونقل مراسلنا أن وفود الفصائل غادرت عبر معبر رفح البري باتجاه العاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم، للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الوطني الذي ترعاه القاهرة.

وذكرت مصار فلسطينية أن وفودًا من الفصائل بالضفة الغربية والخارج ستصل أيضًا إلى العاصمة المصرية، وستركز الحوارات على انتخابات وتشكيل المجلس الوطني وإعادة بناء منظمة التحرير. وذلك لحل نقاط الخلاف وتمهيد الأجواء للانتخابات المزمع عقدها قريبًا في الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر أن وفدًا آخر من حركة حماس، سيلتقي بمسؤولين مصريين لبحث ملفات أخرى.

(ع م)

ANHA