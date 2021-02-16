الفصائل الفلسطينية تحذّر من تداعيات الخطوة: إسرائيل تمنع إدخال لقاح كورونا إلى غزة

وطالبت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، الجهات الدولية، بالتدخل للإسراع في إدخال اللقاحات؛ لتجنيب القطاع أي كوارث صحية، في ظل توقعات بوصول موجة ثانية من الفيروس قريبًا.

ودعا ‏الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله إبراهيم ملحم "المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية إلى التدخل لإدخال اللقاحات لقطاع غزة".

وعلى صلة، حذرت الفصائل الفلسطينية من تداعيات منع إسرائيل إدخال لقاح كورونا إلى غزة.

وقالت حركة حماس: "إن منع الاحتلال للقاحات كورونا مخالف للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية"، مضيفة: "على العالم أن يضمن لقطاع غزة حقه في الحصول على لقاحات كورونا ومنع الاحتلال من إجرامه وتغوله على أهالي قطاع غزة".

فيما وصفت حركة الجهاد الإسلامي المنع بأنه "جريمة حرب"، لا "يمكن لشعبنا وقواه الحية أن يسكت عنها".

واعتبرت أن منع دخول اللقاح لقطاع غزة "شكلٌ آخر من أشكال العدوان المتواصل الذي يمارسه الكيان بحق شعبنا، في استمرار للعقوبات الجماعية والحصار المفروض على القطاع من سنوات طويلة".

وتشير التقارير في الإعلام الإسرائيلي إلى أن هذه الخطوة قد تجر الفصائل إلى تصعيد عسكري مع إسرائيل، لإدخال اللقاح.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، قد أعلنت أمس، أن إسرائيل منعت إدخال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي سيّرتها الوزارة، يوم أمس الإثنين، إلى قطاع غزة.

(ع م)